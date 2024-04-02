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الاحتلال يعتقل أحد المعتكفين في الأقصى

4/2/2024 2:06:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أحد المعتكفين من داخل المسجد الأقصى المبارك.


وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وداهمت خيام المعتكفين فوق سطح المصلى المرواني، واعتقلت فلسطينيا لم تعرف هويته بعد.


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