الاحتلال يعتقل أحد المعتكفين في الأقصى

الاحتلال يعتقل أحد المعتكفين في الأقصى
التاريخ
4/2/2024 2:06:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أحد المعتكفين من داخل المسجد الأقصى المبارك.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وداهمت خيام المعتكفين فوق سطح المصلى المرواني، واعتقلت فلسطينيا لم تعرف هويته بعد.
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