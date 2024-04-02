ترامب يدفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار في قضية احتيال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة الاحتيال.
وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 أبريل المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم أصول منظمة ترامب، وكانت قد خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.
وقال ترامب عبر موقع "تروث سوشال" تعليقا على قرار المحكمة إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".
RT
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