الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة اليوم الثلاثاء في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة العظمى ستصل اليوم في عمان إلى 29 درجة مئوية أما في الأغوار الوسطى والعقبة تصل 37 درجة مئوية .
ونوهت أن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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