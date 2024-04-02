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الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم

4/2/2024 12:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة اليوم الثلاثاء في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة العظمى ستصل اليوم في عمان إلى 29 درجة مئوية أما في الأغوار الوسطى والعقبة تصل 37 درجة مئوية .


ونوهت أن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


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