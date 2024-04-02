قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال بلدات ومناطق بالضفة الغربية.
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت منازل في مخيم قلنديا شمالي القدس، واقتحمت قرية مادما جنوب مدينة نابلس واعتقلت شابا فلسطينيا هناك، إلى جانب اقتحامها منازل عدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
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