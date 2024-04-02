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قوات الاحتلال تقتحم بلدات بالضفة

4/2/2024 12:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال بلدات ومناطق بالضفة الغربية.


وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت منازل في مخيم قلنديا شمالي القدس، واقتحمت قرية مادما جنوب مدينة نابلس واعتقلت شابا فلسطينيا هناك، إلى جانب اقتحامها منازل عدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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