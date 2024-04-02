جيش الاحتلال: نراجع ظروف حادث فريق المطبخ المركزي العالمي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري مراجعة "لفهم ظروف الحادث المأساوي الذي تعرض له فريق المطبخ المركزي العالمي"، مشيرا إلى أنه يعمل بشكل "وثيق" مع تلك المنظمة "لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".
وكان مراسل الجزيرة أفاد بمقتل 4 أجانب جراء قصف إسرائيلي على سيارة تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في دير البلح وسط قطاع غزة.
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