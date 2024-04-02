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جيش الاحتلال: نراجع ظروف حادث فريق المطبخ المركزي العالمي

4/2/2024 12:06:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري مراجعة "لفهم ظروف الحادث المأساوي الذي تعرض له فريق المطبخ المركزي العالمي"، مشيرا إلى أنه يعمل بشكل "وثيق" مع تلك المنظمة "لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".


وكان مراسل الجزيرة أفاد بمقتل 4 أجانب جراء قصف إسرائيلي على سيارة تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في دير البلح وسط قطاع غزة.

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