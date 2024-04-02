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حماس: الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية لإرهاب العاملين فيها

4/2/2024 12:06:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للعاملين في شركة المطبخ المركزي العالمي.
وقالت في بيان صادر عنها إن الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية والإنسانية لإرهاب العاملين فيها ومنعهم من مواصلة مهامهم.


وتابعت " هذه الجريمة تؤكد أن الاحتلال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين وفرق الإغاثة الدولية والإنسانية."


وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل الشنيع والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال.


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