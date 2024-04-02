حماس: الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية لإرهاب العاملين فيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للعاملين في شركة المطبخ المركزي العالمي.
وقالت في بيان صادر عنها إن الاحتلال يستهدف فرق الإغاثة الدولية والإنسانية لإرهاب العاملين فيها ومنعهم من مواصلة مهامهم.
وتابعت " هذه الجريمة تؤكد أن الاحتلال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين وفرق الإغاثة الدولية والإنسانية."
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا الفعل الشنيع والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال.
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