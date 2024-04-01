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أحزاب ومنظمات سياسية ومدنية في مالي تدعو لإجراء انتخابات وتسليم الحكم لسلطة مدنية

4/1/2024 11:29:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 4 (كونا) -- دعا أكثر من 80 حزبا سياسيا ومنظمة مدنية في مالي اليوم الإثنين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن من أجل تسليم الحكم لسلطة مدنية.
وأكدت وسائل إعلام محلية مالية اليوم أن "مجموعة تضم أحزابا سياسية ومنظمات وقعت بيانا مشتركا تحث من خلاله المجلس العسكري في مالي على تهيئة الظروف لحوار عاجل وشامل من أجل إيجاد هيكلة مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن".
وأعلنت الأطراف الموقعة على البيان أنها "ستلجأ إلى كل السبل القانونية والمشروعة لإعادة مالي إلى النظام الدستوري الطبيعي وإلى محفل الأمم الضامن للاستقرار السياسي".
بدورها دعت (شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في مالي) والتي تضم نحو 50 منظمة محلية في بيان منفصل المجلس العسكري إلى "الخروج من هذا المأزق خصوصا أن الإرجاء الأخير لموعد انتهاء الفترة الانتقالية انقضى مفعوله في 26 مارس الماضي".
واعتبرت الشبكة التي يرأسها سليمان كامارا أن "مالي تواجه صعوبات هائلة وأن السلطات الانتقالية غير قادرة على حل كل مشاكل البلاد" داعية إلى "ضرورة الإسراع من أجل استعادة النظام الدستوري".
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد أجل في سبتمبر الماضي الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير 2024 إلى أجل غير مسمى وعزا القرار إلى أسباب فنية وخلافات مع الشركة الفرنسية (إيديميا) بشأن السجل الانتخابي.
واستولى الجيش المالي على السلطة في مايو 2021 وأعلن رئيس المجلس العسكري عاصيمي غويتا تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.
وفي يونيو من نفس السنة أصبح غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة للمدنيين بعد انتخابات وعد بإجرائها في فبراير 2022 لكنها لم تتم حتى الآن.
وقبل الانقلاب على باه نداو أطاح الجيش المالي بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الرئاسية الثانية. (النهاية)

م ر / ر ج



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