الاردن يدين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 1 - 4 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وأدى الى قتل وجرح عدد من الأشخاص.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان إن استهداف القنصلية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعبر القضاة عن تعازي الأردن بضحايا القصف والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعلنت سوريا مساء اليوم الاثنين عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الايرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)
ع م ن / ر ج
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