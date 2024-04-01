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الاردن يدين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق

4/1/2024 11:29:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 1 - 4 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وأدى الى قتل وجرح عدد من الأشخاص.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان إن استهداف القنصلية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعبر القضاة عن تعازي الأردن بضحايا القصف والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعلنت سوريا مساء اليوم الاثنين عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الايرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)

ع م ن / ر ج



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