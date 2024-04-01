القيادة المركزية الامريكية تجري عملية إنزال جوي مشترك مع الاردن للمساعدات الانسانية على غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 4 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين أنها أجرت عملية إنزال جوي مشترك مع الاردن للمساعدات الانسانية على شمال قطاع غزة وذلك لتوفير الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان ان العملية شملت ثلاث طائرات امريكية من طراز (سي 130) قامت بإسقاط 25344 وجبة طعام تتضمن الارز والدقيق والحليب والاغذية المعلبة للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
واشار البيان الى ان عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والاردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيتم تنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
وقال ان تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة. (النهاية)
ا م م / ر ج
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