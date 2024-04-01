(الفتاة) الكويتي يتأهل الى نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 1 - 4 (كونا) -- تأهل نادي (الفتاة) الكويتي اليوم الاثنين الى نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة والتي تستضيفها مدينة جدة فيما حل نادي (التضامن) سادسا و(الفحيحيل) سابعا في فئة الرجال ونادي (سلوى الصباح) سابعا بفئة السيدات في ترتيب الفرق المتنافسة.
وشهدت نتيجة مواجهات اليوم الرابع من البطولة في فئة السيدات فوز نادي (الفتاة) على نظيره (المرأة) القطري بثلاثة أشواط لشوطين وخسارة (سلوى الصباح) أمام (الصناعات الحربية) العراقي بثلاثة أشواط نظيفة.
كما شهدت المواجهات في فئة الرجال فوز (التضامن) على (الفحيحيل) بثلاثة اشواط لشوطين في المواجهات الأولية لتحديد المراكز من الخامس الى الثامن وخسارة (التضامن) أمام (السد) القطري بثلاثة أشواط لشوط واحد في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس وفوز (الفحيحيل) على (الأهلي) السعودي بثلاثة أشواط نظيفة في مواجهة تحديد المركزين السابع والثامن.
وبفوز (الفتاة) الكويتي يصعد الى نهائي فئة السيدات ليلاقي (عالي) البحريني في حين سيجمع نهائي فئة الرجال بين (البحرين) البحريني و(الإتحاد) السعودي.
وقالت لاعبة فريق نادي (الفتاة) شيخة الحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان النادي بذل كافة الاستعدادت والتحضيرات لبطولة اندية غرب اسيا نظرا لأهميتها معربة عن املها في تحقيق اللقب الأول للنادي وللكويت في هذه البطولة.
واكدت الحمد أهمية تحقيق مراكز متقدمة في البطولة الحالية ليحظى النادي بتصنيف أفضل في المشاركة بالبطولات المقبلة مشيرة الى أن مشاركة النادي في بطولة الاندية العربية ال34 لكرة الطاولة والتي اختتمت منافستها الخميس الماضي اعطت دافعا للذهاب بعيدا في البطولة الحالية. (النهاية)
ف ن / ر ج
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