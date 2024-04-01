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(الفتاة) الكويتي يتأهل الى نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة

4/1/2024 11:29:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 1 - 4 (كونا) -- تأهل نادي (الفتاة) الكويتي اليوم الاثنين الى نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة والتي تستضيفها مدينة جدة فيما حل نادي (التضامن) سادسا و(الفحيحيل) سابعا في فئة الرجال ونادي (سلوى الصباح) سابعا بفئة السيدات في ترتيب الفرق المتنافسة.
وشهدت نتيجة مواجهات اليوم الرابع من البطولة في فئة السيدات فوز نادي (الفتاة) على نظيره (المرأة) القطري بثلاثة أشواط لشوطين وخسارة (سلوى الصباح) أمام (الصناعات الحربية) العراقي بثلاثة أشواط نظيفة.
كما شهدت المواجهات في فئة الرجال فوز (التضامن) على (الفحيحيل) بثلاثة اشواط لشوطين في المواجهات الأولية لتحديد المراكز من الخامس الى الثامن وخسارة (التضامن) أمام (السد) القطري بثلاثة أشواط لشوط واحد في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس وفوز (الفحيحيل) على (الأهلي) السعودي بثلاثة أشواط نظيفة في مواجهة تحديد المركزين السابع والثامن.
وبفوز (الفتاة) الكويتي يصعد الى نهائي فئة السيدات ليلاقي (عالي) البحريني في حين سيجمع نهائي فئة الرجال بين (البحرين) البحريني و(الإتحاد) السعودي.
وقالت لاعبة فريق نادي (الفتاة) شيخة الحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان النادي بذل كافة الاستعدادت والتحضيرات لبطولة اندية غرب اسيا نظرا لأهميتها معربة عن املها في تحقيق اللقب الأول للنادي وللكويت في هذه البطولة.
واكدت الحمد أهمية تحقيق مراكز متقدمة في البطولة الحالية ليحظى النادي بتصنيف أفضل في المشاركة بالبطولات المقبلة مشيرة الى أن مشاركة النادي في بطولة الاندية العربية ال34 لكرة الطاولة والتي اختتمت منافستها الخميس الماضي اعطت دافعا للذهاب بعيدا في البطولة الحالية. (النهاية)

ف ن / ر ج



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