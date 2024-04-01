Tuesday, 02 April 2024 07:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

4/1/2024 11:29:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 4 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان وتحت أي ذريعة والذي يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.
وكانت سوريا قد أعلنت مساء اليوم الاثنين عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الايرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)

ع ش / ر ج



MENAFN01042024000071011013ID1108046679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث