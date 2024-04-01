السعودية تدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 4 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان وتحت أي ذريعة والذي يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.
وكانت سوريا قد أعلنت مساء اليوم الاثنين عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الايرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)
ع ش / ر ج
MENAFN01042024000071011013ID1108046679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.