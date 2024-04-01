جيش الاحتلال يغتال أربعة أشخاص من الفرق الإغاثية الدولية وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 4 (كونا) -- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الإثنين أن جيش الاحتلال اغتال أربعة أشخاص من الفرق الإغاثية الدولية العاملة في قطاع غزة من جنسيات بريطانية وبولندية واسترالية خلال غارة على سيارتهم بمنطقة (دير البلح) وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي اسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي عقده بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة "ان الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبي في مدينة (دير البلح) أسفرت عن استشهاد 4 أجانب وسائقهم الفلسطيني".
ودان الثوابتة جريمة اغتيال الفريق الإغاثي داعيا المنظمات الدولية إلى إدانتها محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ومشددا على أنه "يجب وقف حرب الإبادة على غزة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة دول أجنبية".
وكان جيش الاحتلال قد استهدف سيارتين مدنيتين ومربعا سكنيا في دير البلح إلى جانب تنفيذ المقاتلات الحربية والمدفعية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة علي مدينة (غزة) شمالا و(رفح) جنوبا أدت الى استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال. (النهاية)
و ا ب / ر ج
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