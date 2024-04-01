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جيش الاحتلال يغتال أربعة أشخاص من الفرق الإغاثية الدولية وسط قطاع غزة

4/1/2024 11:29:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 4 (كونا) -- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الإثنين أن جيش الاحتلال اغتال أربعة أشخاص من الفرق الإغاثية الدولية العاملة في قطاع غزة من جنسيات بريطانية وبولندية واسترالية خلال غارة على سيارتهم بمنطقة (دير البلح) وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي اسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي عقده بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة "ان الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبي في مدينة (دير البلح) أسفرت عن استشهاد 4 أجانب وسائقهم الفلسطيني".
ودان الثوابتة جريمة اغتيال الفريق الإغاثي داعيا المنظمات الدولية إلى إدانتها محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ومشددا على أنه "يجب وقف حرب الإبادة على غزة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة دول أجنبية".
وكان جيش الاحتلال قد استهدف سيارتين مدنيتين ومربعا سكنيا في دير البلح إلى جانب تنفيذ المقاتلات الحربية والمدفعية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة علي مدينة (غزة) شمالا و(رفح) جنوبا أدت الى استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال. (النهاية)

و ا ب / ر ج



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