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أمين مجلس التعاون يدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

4/1/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 4 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عن إدانته واستنكاره لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ما أسفر عنه وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وأكد الأمين العام في بيان أهمية الألتزام بالقوانين والمعاهدات والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وأعلنت سوريا مساء اليوم الاثنين عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الايرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)

ع ش / ر ج



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