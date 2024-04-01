أمين مجلس التعاون يدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 1 - 4 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عن إدانته واستنكاره لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ما أسفر عنه وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وأكد الأمين العام في بيان أهمية الألتزام بالقوانين والمعاهدات والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وأعلنت سوريا مساء اليوم الاثنين عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الايرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)
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