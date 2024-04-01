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وكيل وزارة الداخلية: حريصون على توفير كافة الخدمات الامنية وتسهيل اجراءات انتخابات مجلس الامة

4/1/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 4 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح اليوم الاثنين ضرورة توفير كافة الخدمات الامنية وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الامة 2024 المقررة في الرابع من أبريل الجاري.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ سالم النواف اجتماعا امنيا بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والقيادات الامنية وذلك للاطلاع على استعدادات وزارة الداخلية النهائية لانتخابات مجلس الامة.
وقال ان تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح هي تقديم كافة التسهيلات التي تمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي بكل يسر.
واصدر وكيل وزارة الداخلية توجيهاته حول "كيفية عمل لجان الانتخابات وتذليل جميع العقبات الادارية والعراقيل الامنية امام سير عملها وتأمين وصول الناخبين الى مواقع الاقتراع وتنظيم عملية دخولهم الى المقار الانتخابية والتعامل الفوري والحازم مع اي محاولات للتأثير على سير العمليات الانتخابية والتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون او الاخلال بالنظام والامن العام بعد ظهور النتائج".
واستعرض مع الحضور الخطط الامنية التفصيلية للانتخابات والاجراءات التي سيتم اتخاذها وسبل فرض السيطرة الامنية وتحقيق النظام العام في مختلف الدوائر وحفظ النظام بمواقع الاقتراع وحمايتها لكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة الكويت الحضارية اقليميا ودوليا.(النهاية)

ح م د / ر ج



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