موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري يعلن تخصيص 123 مدرسة لاستخدامها كمقار للاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الأمة 2024 المقررة الخميس المقبل منها 118 مدرسة للاقتراع و5 مدارس رئيسية للفرز وإعلان النتائج النهائية بالدوائر الخمس.
عمان - سوريا تعلن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) بدمشق.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 63 فلسطينيا واصابة 94 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية بسبب استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي وارتكابه ست مجازر في قطاع غزة وتذكر أن حصيلة العدوان منذ عملية (طوفان الأقصى) في 7 أكتوبر الماضي ترتفع بذلك إلى 32845 شهيدا و75392 جريحا.
اسطنبول - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعهد بأنه سيحترم "إرادة الشعب الذي قال كلمته عبر الانتخابات المحلية" مشيرا إلى خسارة حزبه في الانتخابات.
واشنطن - خدمة الطقس الوطنية الأمريكية تقول إن أكثر من 50 مليون شخص في وسط وشرق الولايات المتحدة يواجهون مخاطر حدوث عواصف شديدة يرافقها أعاصير وفيضانات وثلوج في مناطق واسعة من البلاد. (النهاية) ر ج
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