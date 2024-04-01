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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

4/1/2024 11:29:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري يعلن تخصيص 123 مدرسة لاستخدامها كمقار للاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الأمة 2024 المقررة الخميس المقبل منها 118 مدرسة للاقتراع و5 مدارس رئيسية للفرز وإعلان النتائج النهائية بالدوائر الخمس.

عمان - سوريا تعلن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) بدمشق.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 63 فلسطينيا واصابة 94 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية بسبب استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي وارتكابه ست مجازر في قطاع غزة وتذكر أن حصيلة العدوان منذ عملية (طوفان الأقصى) في 7 أكتوبر الماضي ترتفع بذلك إلى 32845 شهيدا و75392 جريحا.

اسطنبول - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعهد بأنه سيحترم "إرادة الشعب الذي قال كلمته عبر الانتخابات المحلية" مشيرا إلى خسارة حزبه في الانتخابات.

واشنطن - خدمة الطقس الوطنية الأمريكية تقول إن أكثر من 50 مليون شخص في وسط وشرق الولايات المتحدة يواجهون مخاطر حدوث عواصف شديدة يرافقها أعاصير وفيضانات وثلوج في مناطق واسعة من البلاد. (النهاية) ر ج

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