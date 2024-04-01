الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق

عمّان 2 نيسان(بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدى إلى قتل وجرح عدد من الأشخاص. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن استهداف القنصلية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وعبّر القضاة عن تعازي الأردن بضحايا القصف، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل --(بترا) ص خ/ف ج 02/04/2024 00:32:01

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