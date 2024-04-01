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وزير النقل: قطار الحرمين سجل رقما قياسيا جديدا

4/1/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن قطار الحرمين سجل الجمعة الماضية رقما قياسيا بأكثر من 41 ألف راكب، عبر 107 رحلات.
جاء ذلك بعد أن تفقد الوزير سير العمليات التشغيلية لقطار الحرمين السريع في المحطتين خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك والتقى بعدد من الركاب المسافرين، كما تضمنت الجولة الميدانية له، الوقوف على الخدمات المقدمة في صالات محطة القطار وانسيابية حركة الركاب.
يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية أعلنت عن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع حيث رفعت السعة المقعدية للقطار بنسبة 26 مقارنة بالعام 1444هـ لتصل إلى 1.33 مليون مقعد تم إتاحتها على متن 2,748 رحلة، في الوقت الذي تمت به مراعاة الطلب العالي للرحلات حيث ستصل الرحلات في أيام الذروة إلى 120 رحلة في اليوم الواحد.

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