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جوديث سومينوا تولوكا أول امرأة تترأس الحكومة في الكونغو الديموقراطية

4/1/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عينت وزيرة التخطيط في الكونغو الديموقراطية جوديث سومينوا تولوكا رئيسة للحكومة، وفق إعلان رسمي بثه التلفزيون الوطني، بعد 3 أشهر ونيف على انتخابات 20 ديسمبر التي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي.
وسومينوا تولوكا هي أول امرأة تتولى المنصب، وتخلف جان-ميشال ساما الذي تولى رئاسة الوزراء اعتبارا من فبراير 2021 إلى أن قدم استقالته في 21 فبراير الماضي.
وتبلغ سومينوا تولوكا 50 عاما وهي حاصلة على شهادة ماجستير في الاقتصاد، وسيتعين عليها تحقيق المشاريع التي يعتزم تشيسيكيدي تنفيذها في ولايته الثانية في سياق أمني يسوده التوتر.
وفيليكس تشيسيكيدي هو نجل المعارض التاريخي الراحل إتيان تشيسيكيدي. وقد تولى مقاليد الحكم في الدولة الشاسعة الواقعة في وسط أفريقيا والغنية بالمعادن، واعدا بتحسين الظروف المعيشية للكونغوليين، كما تعهد وضع حد لـ 25 عاما من العنف المسلح في الشرق.
غير أنه لم يحقق أهدافه، ونظم حملته الانتخابية معتمدا على موارد كبيرة، وعلى «إنجازات» ولايته الأولى، مثل التعليم الابتدائي المجاني، وطلب من الناخبين منحه ولاية ثانية من أجل «التوحيد».
ومن بين التحديات التي تواجهها البلاد النزاع المسلح الدائر في إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021 بين حركة إم23 («حركة 23 مارس») مدعومة بوحدات من الجيش الرواندي من جهة، والجيش الكونغولي مدعوما بجماعات مسلحة وشركتين عسكريتين أجنبيتين من جهة ثانية.
وينخرط في القتال آلاف الجنود وعناصر في الفصائل المسلحة بالإضافة إلى المدفعية ومقاتلات من طراز سوخوي 25 ومسيرات.
وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية بشكل متزامن في 20 ديسمبر، واستمرت أياما بسبب مشاكل لوجستية متعددة.
وفاز فيليكس تشيسكيدي حاصدا أكثر من 73% من الأصوات، في انتخابات من دورة واحدة وفي مواجهة حوالي 20 مرشحا.

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