فناربخشه يصوت على الانسحاب من الدوري التركي

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي مارس المنصرم قال فناربخشه إنه سيفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض بعض لاعبيه للاعتداء من جانب مشجعي طرابزون سبور خلال مباراة.

واقتحم جمهور طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فناربخشه بعد هزيمة فريقهم 3-2 في آخر حادث من نوعه يشده الدوري التركي في الموسم الحالي.



وسيعقد فناربخشه جمعية عمومية غير عادية الثلاثاء سيصوت خلالها أعضاؤه على قرار بالانسحاب من الدوري المحلي.

وحاليا يحتل فناربخشه الذي توج بلقب الدوري التركي للمرة 19 في 2014 المركز الثاني في الترتيب بعد 30 جولة متأخرا بفارق نقطتين عن غلطة سراي.