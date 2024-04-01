Tuesday, 02 April 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بسبب هتلر.. إجراء تعديل جذري على قميص منتخب ألمانيا

4/1/2024 11:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنوي شركة أديداس لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية إجراء تعديل جذري على سياسة بيع قميص منتخب ألمانيا الذي يحمل رقم 44 ردا على الانتقادات الموجهة للتصميم الذي يشبه شعارا للحزب النازي.

وقال أوليفر بروغن المتحدث باسم شركة أديداس لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": سنمنع بيع هذا القميص في متجرنا عبر شبكة الإنترنت.

وقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة أن الرقم 44 في التصميم الجديد لقميص منتخب ألمانيا الذي تم تقديمه في الشهر الماضي يشبه شعار قوات الأمن الخاصة "إس إس" التابعة للحزب النازي الذي كان يتزعمه أدولف هتلر.

وتعرضت شركة أديداس لانتقادات عنيفة، لكن بروجن أوضح أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وشريكه شركة "تيم سبورتس 11" هما المسؤولان عن تصميم الأسماء والأرقام.

من جانبه قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه سيتم إصدار تصميم بديل للرقم 4 بالتعاون مع شركة "11 تيم سبورتس"، مضيفا أنه سيتم التحقق من جميع الأرقام من صفر إلى رقم 9 ، قبل تسليم الأرقام من 1 إلى 26 للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفحص.

MENAFN01042024000072011014ID1108046636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث