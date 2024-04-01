بسبب هتلر.. إجراء تعديل جذري على قميص منتخب ألمانيا

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال أوليفر بروغن المتحدث باسم شركة أديداس لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": سنمنع بيع هذا القميص في متجرنا عبر شبكة الإنترنت.

وقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة أن الرقم 44 في التصميم الجديد لقميص منتخب ألمانيا الذي تم تقديمه في الشهر الماضي يشبه شعار قوات الأمن الخاصة "إس إس" التابعة للحزب النازي الذي كان يتزعمه أدولف هتلر.



وتعرضت شركة أديداس لانتقادات عنيفة، لكن بروجن أوضح أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وشريكه شركة "تيم سبورتس 11" هما المسؤولان عن تصميم الأسماء والأرقام.



من جانبه قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه سيتم إصدار تصميم بديل للرقم 4 بالتعاون مع شركة "11 تيم سبورتس"، مضيفا أنه سيتم التحقق من جميع الأرقام من صفر إلى رقم 9 ، قبل تسليم الأرقام من 1 إلى 26 للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفحص.