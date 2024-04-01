جوارديولا يستسلم أمام دفاع آرسنال.. وكلوب يفخر بتماسك ليفربول

MENAFN - Alghad Newspaper) مدن - ألمح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إلى أن فريقا واحدا فقط سعى لتقديم كرة ممتعة خلال مباراة القمة أمام آرسنال (0-0) أول من أمس، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









وأشاد جوارديولا بطريقة مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا الدفاعية، لكنه أشار إلى عدد اللاعبين الذين نشرهم الفريق اللندني في المناطق الدفاعية من أجل الخروج بالتعادل.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "ميزت فريقي (في المباراة)، وأنا فخور جدًا، لقد تراجع آرسنال (في العمق) بشكل جيد حقًا. كان من الصعب إيجاد (التمريرات) في المساحات الضيقة. كانت الكتلة العميقة صعبة حقًا".

وأضاف: "كانت نيتنا هناك. لقد دافعوا جيدًا في المنطقة العميقة مع الكثير من الأشخاص المحيطين بإيرلينج (هالاند). كان علينا التحلي بالصبر والعثور على مساحة للعبور".

وتابع: "هناك طرق مختلفة للقيام بذلك. لقد قاموا بعمل جيد مع الضغط بعد الحصول على الكرة، لا يهم عدد اللاعبين الذين تدافع بهم، كان الهدف الرئيسي هو عدم تلقي أي هدف. أنا أتحكم فقط في فريقي والباقي لا يمكنني التحكم به".

وردا على سؤال حول كيفية كسر خط دفاع آرسنال، أجاب جوارديولا: "قتل شخص ما؟ مع دفاعهم بتسعة لاعبين؟".

وحصل سيتي على أربع نقاط فقط من المباريات ضد الخمسة الأوائل على سلم الترتيب، مقارنة بـ16 نقطة في الموسم الماضي، واعترف جوارديولا الآن بأنه يعتمدون على خدمات من فرق أخرى لتحقيق اللقب الرابع على التوالي".

وأردف: "تتظاهر وكأن النتيجة كانت 7-0 كل أسبوع على مدار السنوات الست الماضية، لأننا فزنا بخمس نقاط من أصل ستة، (تعتقد أننا) يجب أن نتفوق بفارق 10 نقاط". لا يمكنك ذلك لأنهم جيدون حقًا، ويورحن (كلوب) وميكيل لديهما فريقان استثنائيان. كفريق ما نزال هناك".

أوديجارد يشيد بساليبا

أكد قائد آرسنال مارتن أوديجارد، أن فريقه لم يفعل ما يكفي من الناحية الهجومية، لتحقيق الفوز على مضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 أول من أمس. وقدم آرسنال أداء صلبا من الناحية الدفاعية، لكن لم يتمكن من تهديد مرمى مضيفه بالدرجة الكافية، ليصبح بعيدا عن المتصدر ليفربول بفارق نقطتين.

وقال أوديجارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس: "أردنا الحصول على النقاط الثلاث بوضوح، وبذلنا قصارى جهدنا للفوز، ولكن في النهاية لم نفعل ما يكفي، لذلك نحصل على النقطة ونمضي قدما".

وحول كيفية إظهار الأداء مدى افتقاد آرسنال للمدافع ويليام ساليبا في هذه الفترة من الموسم الماضي، قال أوديجارد: "أي فريق في العالم سيفتقد هذا الرجل. ترى الجودة التي يتمتع بها مع الكرة ومن دونها، لذلك أنا سعيد لأنه لائق الآن. لاعب رائع وأداء رائع مرة أخرى اليوم".

وأضاف: "كان علينا الدفاع كثيرًا، أكثر بكثير مما خططنا له. لقد كنا خطيرين في لحظات معينة عندما قمنا بالمرتدات، لكن من الصعب الاحتفاظ بالكرة والبناء عندما تدافع لفترة طويلة.. في اللحظات التي تمكنا فيها من أخذ الكرة والتقدم للأمام، كنا خطيرين وكان بإمكاننا الفوز بها في النهاية".

وعن السباق على اللقب، قال الدولي النرويجي: "هناك طريق طويل لنقطعه. يمكن أن يحدث الكثير قبل نهاية الموسم. علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، هذه هي الطريقة التي يتعين علينا القيام بالأمر. سنستمر في العمل الجاد وسنستمر في الضغط وسنرى ما سيحدث".

من ناحيته، أكد ساليبا، أن فريقه ليس راضيا عن اكتفائه بنقطة واحدة، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يمكننا أن نكون راضين عندما نتعادل، لكن لا بأس.. تعلمنا من بعض المباريات أننا لا نستطيع الفوز. ليس علينا أن نخسر، ولم نفعل ذلك، لقد قمنا بعمل جيد. نغادر بنقطة واحدة لكننا غير راضين".

وعن إبقاء مانشستر سيتي خارج منطقة الجزاء، قال ساليبا: "الأمر أكثر إرهاقًا في ذهننا. نعلم أنه أفضل فريق في العالم لذا علينا أن نحافظ على تركيزنا طوال المباراة.. نجحنا في منعهم من التسجيل لكننا لم نسجل بأنفسنا".

وحول شراكته مع جابرييل ماجالهاييس والدفاع أمام إيرلينج هالاند، أوضح المدافع الفرنسي: "إنه أمر جيد، جابرييل يساعدني كثيرًا، ليس هو فقط ولكن الفريق بأكمله. عندما نفقد الكرة، يركض الجميع للتغطية. إنها نقطة جيدة لذا علينا أن نستمر على المنوال نفسه الآن".

كلوب راض عن أداء ليفربول

عبر مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن رضاه عن أداء فريقه في الفوز الصعب على ضيفه برايتون 2-1 أول من أمس، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخلف ليفربول في الدقيقة الثانية بعدما أحرز داني ويلبيك هدفا لبرايتون، قبل أن يعادل لويس دياز النتيجة، وجاء الفوز في الشوط الثاني بهدف لمحمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كنت أتمنى ألا أتأخر بنتيجة 1-0، كنت أود أن أكون متقدمًا بأربعة أو خمسة أهداف، لكن هذا أفضل أداء قدمناه أمام برايتون بقيادة دي زيربي".

وأضاف: "اللعب بحكمة كان جيدًا حقًا، والدفاع بحكمة، نعم دائمًا ما يكون هناك صراع ولكن كانت هناك مباريات ضد برايتون لم نكن قريبين منها أبدًا، ولكن هذه المرة كنا هادئين".

وعن هدف الفوز الذي جاء من جملة فنية مميزة، قال كلوب: "هذه كرة لا تصدق (من دومينيك سوبوسلاي).. إنها الإبداع والجودة، يرى ماكا (أليكسيس ماك أليستر) لمسة أولى لا تصدق ثم يرى مو (محمد صلاح)، كم أهدرنا في اللحظات الأخرى.. لذا كان من الجيد أن نحصل على هذه اللحظة الكروية العبقرية لإنهاء المباراة".

وتابع: "يتمتع برايتون بجودة لا تصدق. هذا هو المقياس الذي أستخدمه لمدى جودتنا اليوم لأنني أحترمهم حقًا. لقد أتيحت لهم الفرص، وقاموا بمزيد من المخاطرة فجأة وشعرنا بالتعب قليلاً.. لقد استحققنا الفوز بالمباراة".

نيفيل: أداء يونايتد فظيع

انتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق، في التعادل مع برينتفورد 1-1 مساء السبت.

وتفوق برينتفورد على مانشستر يونايتد بشكل واضح على أرض الملعب، وأطلق 31 تسديدة، لكنه عجز عن تحقيق الفوز.









وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "شاهدت مانشستر يونايتد في برينتفورد ومثل أي شخص آخر، لم أستطع أن أصدق ما كنت أشاهده، اعتقدت أنهم سيمارسون بعض الضغط على توتنهام وأستون فيلا في الجولة المقبلة".

وأضاف: "من الصعب حقًا اللعب بهذا السوء، لا أستطيع أن أتذكر أي لحظة في المباراة قام فيها مانشستر يونايتد بأي شيء جيد على الإطلاق، لقد كان أداءً فظيعًا".

وتابع: "لا أستطيع تفسير هذا الأداء. ليس لدي أي فكرة عن مصدره. إنه أمر مقلق للغاية أن تتمكن من الوصول إلى هذا المستوى المنخفض".

وأردف: ""تعلم أنه يمكنك اللعب بشكل سيئ في كرة القدم، وتعلم أنه من الممكن أن يكون هناك لاعبون مفقودون، وتعلم أنه يمكنك تضييع الفرص، وتعلم أحيانًا أنك لا تشعر بأنك على ما يرام، لكن ذلك كان مجهودًا كئيبًا في محاولة ممارسة كرة القدم".

وواصل نيفيل: "عندما يتخلى مانشستر يونايتد عن الكرة، فإن رد فعله غير موجود مقارنة بجميع الفرق الأخرى التي أراها، إنهم حقًا أحد أسوأ الفرق التي يمكن أن تراها عندما يستحوذون على الكرة ويحاولون جعل الأمر صعبًا على الفريق الآخر".

ويواجه يونايتد فترة صعبة، حيث سيلعب بضيافة تشيلسي بعد غد، قبل أن يستضيف ليفربول يوم الأحد المقبل.

وزاد: "فكر في الأسبوع المقبل، ولا يمكن أن يكونون بهذا السوء، إذا قام ليفربول بعمله الأسبوع المقبل، فسيواجه مانشستر يونايتد الكثير من المشاكل".

من جانبه، أكد لاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر، أن فريقه قدم مباراة مميزة أمام خصم يعرفه جيدا.

وقال ماك أليستر الذي سبق له اللعب لصالح برايتون، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لم نبدأ المباراة كما أردنا لكنها كانت مذهلة. لقد لعبنا ضد فريق لا يصدق. أعرفهم (برايتون) جيدًا، وأعرف ما يمكنهم فعله وكانت مباراة صعبة، ولكن في النهاية فزنا بها ونحن سعداء جدًا".

وأضاف: "أفضل ألا تستقبل شباكنا مبكرًا، لكن عقلية اللاعبين مذهلة وهذا ما تحتاجه عندما تكون متأخرًا 0-1، واليوم أظهرنا ذلك مرة أخرى. لكن في المرة المقبلة علينا أن نبدأ المباراة بالفوز، وليس الخسارة".

وعن صناعته للهدف الذي أحرزه محمد صلاح، قال ماك أليستر: "لقد طلب مني بعض التمريرات الحاسمة خلال الأسبوع. في الشوط الأول حاولنا أن نكون متواصلين، لقد أضاع تمريرات عدة، ولكن بعد ذلك في الشوط الثاني أظهر جودته".

الجولة 31

وبعدما استفاد على أكمل وجه من انتهاء المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال بالتعادل السبلي، يسعى ليفربول إلى التمسك بالصدارة حين يستضيف شيفيلد يونايتد الأخير بعد غد، في المرحلة الحادية والثلاثين.

وخرج ليفربول من عطلة نهاية الأسبوع في الصدارة بعد فوزه على برايتون 2-1، متقدماً بفارق نقطتين على آرسنال وثلاث على سيتي.

لكن هذه الأفضلية ليست حاسمة بالتأكيد حتى وإن كان "الحمر"، مرشحون لإضافة ثلاث نقاط ضد فريق يسير نحو الهبوط بما أنه متخلف بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان، وذلك لأنه بانتظار فرق الطليعة الثلاثة اختبارات شاقة من الآن وحتى نهاية الموسم.

فليفربول الذي لم يخسر في مبارياته البيتية الـ27 الأخيرة في الدوري، يصطدم بغريمه مانشستر يونايتد على "أولد ترافورد" وجاره إيفرتون على أرض الأخير وتوتنهام الخامس وأستون فيلا الرابع في ملعبه، فيما يلتقي آرسنال الذي وصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يتواجه مع بايرن ميونيخ الألماني، مع أستون فيلا وجاريه تشلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد من الآن وحتى نهاية الموسم.

أما سيتي الذي يقاتل على الثلاثية مرة أخرى بعدما بلغ ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني ونصف نهائي الكأس حيث يواجه تشلسي، فيبدو أمام مسار أسهل الى حد ما، إذ وبعد مواجهته الصعبة غدا على أرضه ضد فيلا، يخوض اختباراً شاقاً واحداً آخر فقط، أقله على الورق، ضد توتنهام.

ومن المؤكد أن هذا الموسم يحمل نكهة خاصة لليفربول أكثر من خصميه، إذ يودع مدربه الألماني يورجن كلوب الذي منحه لقبه الأول في الدوري منذ العام 1990 وقاده إلى لقب دوري الأبطال العام 2019 والوصافة مرتين.

ويمني "الحمر" النفس بتوديع كلوب بأفضل طريقة لكنهم خسروا فرصة إحراز الرباعية بخروجهم من ربع نهائي الكأس على يد غريمهم مانشستر يونايتد (3-4 بعد التمديد)، ما يحصر أملهم بالدوري الممتاز ومسابقة "يوروبا ليج" التي بلغوا دورها ربع النهائي، حيث يلتقون أتالانتا الإيطالي، علما بأنهم توجوا بلقب كأس الرابطة في شباط (فبراير) الماضي.

وبعد الفوز على برايتون في لقاء تخلف خلاله فريقه منذ الدقيقة الثانية قبل أن يرد عبر الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح، قارب كلوب معركة اللقب وخبرة لاعبيه في المواقف الصعبة استناداً الى المواسم الماضية، قائلاً: "كمجموعة واحدة، علينا أن نتعامل مع هذا الأمر وأن نقرر ما إذا كنا سنستمتع به أم لا. سيكون الأمر صعباً... لكن إذا استمتعنا جميعاً، فلدينا فرصة. إذا لم نفعل ذلك، فما تزال لدينا فرصة، لكن الأمر سيكون أكثر صعوبة ولهذا السبب نحاول أن نبقى إيجابيين في كل هذه اللحظات".

وتابع: "نحن هناك (في قلب الصراع) مع فريقين آخرين نتنافس على أكبر جائزة في كرة القدم الإنجليزية وسنرى كيف سينتهي الأمر. لكنني قررت أن أحاول جاهداً الاستمتاع".

وعلى غرار ليفربول، يبدو آرسنال مرشحاً غدا، للخروج بالنقاط الثلاث، إذ إنه يستضيف لوتون تاون القابع في المركز الثامن عشر، خلافاً لسيتي الذي يخوض اختباراً شاقاً على أرضه ضد أستون فيلا في مواجهة مصيرية للفريقين، لأن الأخير يصارع مع توتنهام على المركز الرابع.

وستكون المباراة ثأرية لسيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا في مواجهة فريق مواطنه أوناي إيمري، إذ خرج حامل اللقب مهزوماً 0-1 في اللقاء الأخير بينهما في 6 كانون الأول (ديسمبر)، ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

وبالنسبة لنجم وسط سيتي البرتغالي برناردو سيلفا: "يمكن أن يحدث الكثير" من الآن وحتى نهاية الموسم "والأمر ليس منوطاً بنا"، موضحاً، "بتنا الآن معتمدين على (تعثر) ليفربول وآرسنال لأننا لن نلعب ضدهما مرة أخرى. لذلك، نحن بحاجة إلى خسارتهما النقاط، إضافة الى أن نقوم بواجبنا ونفوز في مبارياتنا".

وسيكون ملعب "ستامفورد بريدج" بعد غد، على موعد مع مباراة كانت ستشكل عنوان أي مرحلة، لكن تشيلسي وغريمه مانشستر يونايتد يمران بفترة صعبة جداً ليس لأنهما خارج صراع اللقب وحسب، بل لأنهما باتا خارج صراع التأهل الى دوري الأبطال.

ويخوض تشيلسي ويونايتد المواجهة بعد تعادلين مخيبين، الأول على أرضه ضد بيرنلي 2-2 رغم اضطرار الأخير للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40، والثاني أمام مضيفه برنتفورد 1-1 في لقاء تقدم خلاله "الشياطين الحمر" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يتلقوا هدف التعادل في الدقيقة التاسعة منه.

وبات يونايتد متخلفاً بفارق 11 نقطة عن فيلا الرابع و8 عن توتنهام الذي يلعب اليوم ضد جاره وست هام على أرض الأخير، فيما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر. -(وكالات)







