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نظام المكافآت المالية.. تقدير متواضع مقارنة بحجم إنجازات الرياضيين

4/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – مع استمرار تواضع قيمة المكافآت المالية التي ينالها اللاعبون أصحاب الإنجازات من اتحاداتهم في الرياضات والألعاب الفردية والجماعية بشكل عام، تزامنا مع تسجيل كل إنجاز عربي أو قاري أو عالمي، يتمسك الرياضيون بالأمل والطموح في إيجاد طريقة محفزة ومنصفة لهم، تتلاءم مع حجم الإنجاز، بدلا من صرف الأموال في "زحمة الإخفاقات" التي تساهم في توسيع الفجوة.
طموحات اللاعبين أصحاب الإنجازات في الحصول على جائزة مالية تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، يضربها "اليأس" مع تدني قيمة المكافأة، والتي تتواجد شواهد كثيرة عليها بعد رفض البعض من مستحقيها استلامها، خصوصا وأنها تحولت إلى "قصة طريفة" تثير السخرية، وربما تدفع الرياضيين إلى "حفظ ماء وجههم"، المهدور في البحث عن ممر آمن لهجر اللعبة وسط النفق المظلم.
ويقول أحد لاعبي الرياضات الفردية من أصحاب الإنجازات – والذي فضل عدم الكشف عن اسمه :"إن نظام المكافآت المالية المتبع في أغلب الاتحادات الرياضية محبط لأي لاعب، خصوصا عندما تقترن المكافأة بتسجيل اللاعب إنجازا خارجيا كبيرا، باستثناء اتحادي كرة القدم وكرة السلة في اللعبتين الجماعيتين الأكثر شعبية بالأردن، والذي يبدو منصفا ومرضيا للاعبين عند تحقيق الألقاب الكبرى، والتي كان آخرها بحصول كل لاعب من "النشامى" على مبلغ 45 ألف دينار نظير تحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية".
ويضيف في حديثه لـ"الغد": "تواضع قيمة المكافآت يدفع أغلب الرياضيين للتساؤل حول الجدوى من إكمال رحلتهم الرياضية في الألعاب الفردية وحتى الجماعية، خصوصا وأن اللاعب يطمح إلى تحسن ظروفه المعيشية بعد تسجيل الإنجاز، وعندما يعود يجد نفسه يواصل السير في حلقة مغلقة، من دون الحصول على أي مكتسبات شخصية".
من جانبه، أشار أمين سر اتحاد التايكواندو والناطق الإعلامي فيصل العبداللات في معرض رده على استفسارات "الغد": "نضع مكافآت رمزية تتراوح قيمتها بين ألف دينار و5 آلاف دينار للاعبين أصحاب الإنجازات في البطولات الرئيسية المصنفة، وهي بطولة العالم وبطولة آسيا وسلسلة الجائزة الكبرى بجولاتها الأربع، وهذه القيمة مربوطة بالميزانية السنوية المحدودة من اللجنة الأولمبية".
وأضاف: "لاعبونا يقدرون حجم التضحيات وحجم الإنفاق من قبل الاتحاد لضمان مشاركتهم في البطولات المهمة وكذلك إقامة المعسكرات، لذلك نعتقد أن المكافآت جيدة وتتناسب مع حجم الميزانية، كما أننا نحاول تأمين دعم محدود للاعبين أصحاب الإنجازات من شركات القطاع الخاص، التي نأمل في أن تضاعف دعمها للرياضيين أصحاب الإنجازات في السنوات المقبلة".
وتتفاوت قيمة الجوائز للاعبين أصحاب الإنجازات في العديد من الرياضات الفردية بين 300 و700 دينار، رغم أن إحدى الميداليات الآسيوية المحققة في اتحاد لعبة فردية مؤخرا لم تتجاوز قيمة مكافآتها هذا الرقم، ما يعكس المعاناة المالية للكثير من الاتحادات، مع ضعف قدراتها التسويقية، واستمرار تراجع الدعم الحكومي.
وتؤكد اختصاصية علم النفس سمر سفاريني في حديثها الخاص لـ"الغد": "ترتبط قيمة الجوائز الممنوحة للرياضيين الأبطال من قبل الاتحادات الرياضية بأمور عدة، من الناحية النفسية؛ خصوصا وأن اللاعب المتميز هو استثمار للوطن؛ ويجب أن يشعر الرياضي البطل بقيمته المعنوية لتشجيعه على تحقيق المزيد من الإنجازات والمشاركة بشكل أفضل في المحافل الرياضية، وعدم ترك المجال لأن يقارن نفسه بآخرين الذين حققوا إنجازه نفسه، ونالوا مكافآت ذات قيمة أعلى".
واستطردت: "لا نستطيع تشتيت اهتمام اللاعب بالقيمة المادية إلى جانب القيمة المعنوية للجوائز الممنوحة؛ خصوصا وأن النفس البشرية اعتادت على حب الثواب والتعزيز؛ كما أن الرياضي يلعب لتمكين بلده من الوصول إلى المحافل الرياضية الكبرى مثل، كأس العالم والألعاب الأولمبية وغيرها من البطولات، فضلا عن طموحاته بالتعزيز من أجل التمكين والقدرة على تطوير ذاته".
واختتمت: "تلعب قيمة الجوائز دورا مهما في تقدير اللاعبين لإنجازاتهم؛ ومن الممكن أن يؤدي ضعف قيمة الجوائز إلى الإحساس بقلة التقدير والاحترام وبالتالي، التوجه إلى اللعب في منتخبات دول أخرى عبر التجنيس، كما أن الجوائز الكبيرة قد تدعم الرياضيين ماديا وتساعدهم على الاستمرار في تحسين أدائهم وتطورهم؛ وتقديم أفضل أداء في المنافسات الرياضية".
وتتباين قيمة الجوائز التي تصرفها الاتحادات الرياضية عن تلك التي تخصصها اللجنة الأولمبية للاعبين واللاعبات الذين يصعدون منصات التتويج في دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الآسيوية والدورة العربية والتضامن الإسلامي، والتي تتفاوت قيمتها طبقا لتصنيفات أهمية الإنجاز المسجل، علما بأن اللجنة الأولمبية قامت بتقليص قيمة المكافأة المالية المخصصة لحصول اللاعب الرياضي على ميدالية ذهبية أولمبية من 100 ألف إلى 50 ألف دينار، وذلك بعدما حقق اللاعب أحمد أبو غوش الميدالية الذهبية بوزن 68 كيلوغراما في منافسات التايكواندو للرجال بأولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل العام 2016، فيما يحصل اللاعب صاحب الميدالية الفضية على مبلغ 30 ألف دينار، مقابل 20 ألف دينار للاعب صاحب الميدالية البرونزية، مع تأكيد أن هذه القيم تتساوى مع ما يتم صرفه للاعبين أصحاب الإنجازات في الألعاب البارالمبية.
واصطدمت محاولات "الغد" في الحصول على التقرير المالي لنظام صرف الجوائز المتبع في اللجنة الأولمبية، برفض الدائرة المالية الإفصاح عنه، في ظل مزاعم عن توجه اللجنة الأولمبية لإجراء تعديلات على نظام الجوائز للاعبين أصحاب الإنجازات، والذي لم يتضح بعد فيما إذا كان يسير في منحنى تصاعدي نحو زيادته أو تخفيضه.

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