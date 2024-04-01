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أبو السعود يطمئن أسرة الجمباز قبل سباق التأهل الأولمبي

4/1/2024 11:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- بعث لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إشارات مطمئنة إلى أسرة اتحاد الجمباز، بعد إحرازه المركز الأول وتقلده الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض" في بطولة كأس التحدي العالمي للجمباز الفني، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة أنطاليا التركية.
ونجح أبو السعود في حصد المركز الأول بعد أن حصل على علامة 14.900 في الدور النهائي، متفوقا على منافسيه الكازاخستاني كوربانوف ناريمان، الذي حل ثانيا بجمعه 14.850 نقطة، والأوكراني ستيلماخ رادومير، الذي حل في المركز الثالث بجمعه 14.000 نقطة.
ولم ينجح اللاعبان الشابان أحمد حبيب "حصان المقابض" وأحمد سلامة "جهاز العقلة"، في بلوغ نهائيات جهازيهما، وذلك خلال مشاركتها في البطولة الدولية، علما بأن عضو اتحاد الجمباز عادل عودة ترأس الوفد الأردني، الذي رافقه الحكم منير صقر والمعالجة بدور الرواشدة، إلى جانب المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان.
وقال أبو السعود، في حديثه الخاص لـ"الغد": "الحمد لله رب العالمين، حققت نتيجة مثالية في مرحلة مهمة من رحلة التحضير الطويلة لخوض الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم، إن شاء الله سأحقق الهدف والحلم في التأهل إلى الأولمبياد، للمرة الأولى في مسيرتي"، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي يتلقاه من أسرة اتحاد الجمباز، ممثلا بسمو الأميرة رحمة بنت الحسن ونائبها المهندس صالح الغويري واللجنة الأولمبية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب الداعمين لمسيرته الرياضية.
من جانبه، بارك رئيس الوفد الأردني المشارك، عادل عودة، إنجاز أبو السعود في بطولة كأس التحدي العالمي بتركيا، مشيرا: "ألف مبروك لبطلنا الدولي أحمد أبو السعود لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية، نأمل أن يحفزه ذلك على المضي قدما وتحقيق المطلوب في جولة الحسم بقطر".
وشكلت البطولة محطة إعداد مهمة للاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، الذي يستعد لخوض الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) الحالي؛ حيث يتصدر أبو السعود الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض" بإجمالي 73 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ"جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل إلى "أولمبياد باريس" بشكل رسمي، للمرة الأولى في تاريخه وعلى صعيد اتحاد اللعبة أيضا.

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