شباك بني عطية نظيفة في العام 2024.. شكوى رحموني ضد الرمثا تصلفيفا.. صلاح ينسحب من البرو

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مكافأة خيالية للاعبي قطر بعد الفوز على "النشامى"

كشفت معلومات أن لاعبي المنتخب القطري لكرة القدم، حصلوا على مكافآت مالية خيالية، بعد الظفر بلقب بطولة كأس أسيا، عقب الفوز على المنتخب الوطني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 10 شباط (فبراير) الماضي.

وتفيد المعلومات أن كل لاعب في منتخب قطر، حصل على مكافأة مالية قيمتها مليون دولار، إلى جانب سيارة، في مكافأة كبيرة نظير تحقيق هذا الفوز الذي منح "العنابي" لقب كاس آسيا للمرة الثانية على التوالي في إنجاز غير مسبوق للمنتخب القطري الشقيق.

الجدير ذكره أن كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، حصل على حوالي 45 ألف دينار، نظير الحصول على المركز الثاني في البطولة الآسيوية التي شهدت إثارة وندية في جميع مراحلها، وسط تنظيم أنيق ورائع من جانب الأشقاء في قطر

بني عطية يحافظ على نظافة شباكه في عام 2024.. وشفيع حاضر

لفت حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم نور بني عطية الأنظار، بالحفاظ على نظافة شباكه طيلة المباريات السبعة الأخيرة بدوري المحترفين.

ولم يدخل مرمى بني عطية أي هدف في العام الحالي 2024، حيث لعب الفيصلي أمام شباب العقبة ومغير السرحان والسلط ومعان والرمثا والوحدات، كما حافظ نور على نظافة شباكه في مباراة جرت بنهاية العام الماضي.

وتألق بني عطية بشكل لافت في المباراة الأخيرة التي جرت أول من أمس أمام فريق الوحدات، ليؤكد هذا الحارس علو كعبه، وهو ما دفع المنتخب الوطني لاستدعائه في الفترة الأخيرة.

ويقف مدرب حراس المرمى في النادي الفيصلي عامر شفيع، خلف إبداعات نور بني عطية، حيث بدت لمسات عامر واضحة على أداء الحارس الذي نجح في إثبات أحقيته في اللعب في التشكيلة الأساسية على حساب حارس مرمى منتخب سورية أحمد مدنية الذي تعاقد معه الفيصلي، من دون أن يشارك في أي مباراة حتى الآن.

شكوى رحموني ضد الرمثا تصل "فيفا".. وفرصة للحل

أكد وكيل أعمال المدرب الجزائري الأسبق لفريق الرمثا مراد رحموني، أن شكوى المدرب ضد النادي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن رفض الرمثا حتى اللحظة تسديد ما تبقى من مستحقات للمدرب الجزائري (10 آلاف يورو).









وقال وكيل أعمال رحموني في تصريح لـ"الغد"، أنه أمهل الرمثا أكثر من مرة للتسديد، دون أن يحصل على نتائج إيجابية، ما دفعه للذهاب إلى لجان الفيفا في الأسبوع الماضي.

وأضاف: الفيفا طلب مني التأكيد على الشكوى، تمهيدا لاتخاذ عقوبات ضد الرمثا، وأنا استعد لذلك إذا لم يتحرك الرمثا خلال الساعات القليلة المقبلة لحل الموضوع.

وقال : احترم الرمثا وجمهوره ولاعبيه وعراقته، ولكن المماطلة ففي تسديد مستحقات رحموني، دفعتي للجوء إلى الاتحاد الدولي، لافتا إلى أن الحل الأن بيد الإدارة لتجنب العقوبات.

"خلية نحل" في ملعب العقبة لاستقبال مباراة الفيصلي

كثف نادي ملعب تطوير العقبة من تحضيراته، لاستضافة مباراة فريقي شباب العقبة والفيصلي المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

وعانى الملعب في الفترة الماضية من عدم الجاهزية، قبل أن يتحول في الأيام الأخيرة لخلية نحل، من أجل إعادة تأهيله لاستضافة مبارة العقبة والفيصلي.

وينتظر أن يحسم اتحاد الكرة اليوم، مكان المباراة التي لم يسبق لدائرة المسابقات وأن حددت مكانها على جدول الترتيب، حيث أشارت إلى أن مكان المباراة سيحدد لاحقا، حيث تأرجح مكان إقامتها بين ملعب الأمير محمد بالزرقاء أو ملعب تطوير العقبة، بانتظار القرار الرسمي المتوقع أن يميل لصالح إقامتها في العقبة في حال كان الملعب جاهزا.

طارق صلاح ينسحب من دورة "البرو"

انسحب المدرب طارق صلاح من قائمة المعتمدين للمشاركة في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، التي تنطلق فعالياتها اعتبارا من شهر أيار (مايو) المقبل.

وجاء انسحاب صلاح، بسبب رسوم الدورة البالغة 3500 دينار، والتي فرض اتحاد الكرة على المشاركين دفعها كاملة قبيل اعتماد قائمة المشاركين، حيث لم يلتزم صلاح بالدفع في الوقت المحدد الذي انتهى أول من أمس، وبالتالي الانسحاب من الدورة.

وينتظر أن يحل مدرب آخر مكان صلاح، حيث يتوقع أن يأتي المدرب فادي العجرمي.

ملاحظة حول اللوحات الإعلانية في ستاد الحسن

أبدى مدربون ولاعبون، ملاحظة حول اللوحات الإعلانية المحيطة بستاد الحسن في إربد، خاصة فيما يتعلق بقوة الإنارة التي تضرب في عيون المدربين واللاعبين، بما في ذلك الجالسين على مقاعد البدلاء.









وقال مدير فني في تصريح لـ"الغد"، أن قوة الضوء الصادر عن الإنارة، يضرب في عيون المدربين الجالسين على مقاعد البدلاء، ما يتسبب في تشويش مشاهدتهم للمباراة في الملعب، وهو ما ينطبق على اللاعبين أيضا.

وتمنى المدرب أن يقوم المسؤولون عن الملعب، بتخفيف حدة الإضاءة، وبشكل يكون أكثر ملاءمة للاعبين والمدربين.

التعمري خلف لاعب أندونيسيا في استفتاء أفضل لاعب في جولتين بالتصفيات

حل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، في المركز الثاني في استفتاء موقع الاتحاد الآسيوي حول أفضل اللاعبين في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء التعمري خلف لاعب منتخب أندونيسيا جاء إدزيس، حيث حصل موسى على 20 % من نسبة التصويت، فيما حصل لاعب أندونيسيا على نسبة 50 % في التصويت الذي انتهى مساء أول من أمس.

كواليس النجوم

. لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، احتجوا على حكم مباراتهم أمام الأهلي بداعي عدم احتساب ركلتي جزاء في المباراة التي أنتهت بالتعادل 1-1

. جمهور نادي الرمثا كان غاضبا من قرار لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، بشأن رد الاستئناف المقدم من النادي بشأن الغرامة التي أوقعها الاتحاد على الرمثا والبالغ قيمتها 25 ألف دينار، على خلفية تناقص أعداد لاعبي الفريق أمام الحسين إربد بدوري المحترفين، معتبرين أن هذا التناقص جاء لأسباب إنسانية نتيجة وفاة أحد مشجعي الرمثا في المدرجات.. البعض من الجمهور طالب بأن يشمل العفو الملكي هذه الغرامة الكبيرة والتي تأتي في ظروف مالية صعبة تعيشها الأندية، إلى جانب أن هذه العقوبة لم تراع الدوافع الإنسانية.

. عدد من جماهير نادي الحسين إربد، تمنوا على إدارة النادي الاستعانة بحكام من الخارج، في المباريات المؤثرة في دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة.

. جمهور الوحدات وبعد الخسارة من الفيصلي، وتضاؤل حظوظه بالمنافسة على لقب دوري المحترفين، صب جام غضبه على الإدارة ورئيس النادي، مطالبا بإعادة تصحيح المسار، لتجنب الخروج من بطولة الكأس، حيث يرى الجمهور الوحداتي أن الفوز بلقب الكأس، هو الخيار الذي لا بديل عنه لتعويض إخفاق الدوري... الجمهور تحدث عن تخبطات النادي في تغيير المدربين واستقطابات اللاعبين.

. يقال أن خلافا جرى بين مسؤول تنفيذي في اتحاد رياضي، وأعضاء في الاتحاد على خلفية مرافقة منتخب وطني في رحلة خارجية..الخلاف تحول إلى حالة من الجفاء بين الطرفين، كما تحول إلى قرار بإبعاد أعضاء مجلس الاتحاد الرياضي قدر الإمكان عن مرافقة المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.

. حكم مباراة الفيصلي والوحدات أحمد فيصل، نشر مدونة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" قال فيها : "الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله.. الحمد لله دائما وأبدا"، مرفقا صورة من المباراة.. فيصل سارع لاحقا إلى حذف المنشور.