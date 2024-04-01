اللقب محصور بين الحسين والفيصلي.. الكواملة صاحب أسرع طرد.. وصدفة مميزة للدردور

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان - انحصر لقب دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024 بين فريقي الحسين إربد والفيصلي، بعد أن ابتعدا في المركزين الأول والثاني قبل 7 جولات على النهاية، علما بأن الفارق بينهما 7 نقاط.

وشهدت الجولة الخامسة عشرة من البطولة خسارة مغير السرحان من شباب العقبة (1-2)، وتفوق السلط على سحاب (2-1)، وتجاوز الحسين إربد نظيره معان (2-1)، وتغلب الرمثا على شباب الأردن (2-0)، وتعادل الجليل مع الأهلي (1-1)، وفوز الفيصلي على الوحدات (2-0).

وتستعرض "الغد"، في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الخامسة عشرة، والتي شهدت تسجيل 15 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 208 أهداف في 90 مباراة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

خسارة أولى لمدرب الوحدات

شهدت مواجهة الكلاسيكو بين الفيصلي والوحدات، تلقي المدرب رأفت علي الخسارة الأولى في مسيرته التدريبية كمدير فني لفريق الوحدات، حيث تولى تدريب الفريق في أكثر من مناسبة.







المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي - (تصوير: أمجد الطويل)



وشهدت القمة انتصارا ثمينا للفيصلي بعد 3 هزائم متتالية في "ديربي عمان"، بواقع واحدة في الدوري واثنتين في "السوبر"، واستطاع من خلال الفوز الإبقاء على آماله بالحفاظ على لقبه، رغم الفارق النقطي المريح للحسين إربد.

ويدين "الأزرق" بالفوز إلى حارس المرمى نور الدين بني عطية، الذي نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة السادسة على التوالي ببطولة الدوري، بتصديه للعديد من الكرات الخطيرة خلال الشوط الأول تحديدا، ليثبت أنه نجم المباراة الأول.

وعبر علي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عن رضاه على أداء "الأخضر" في المباراة رسمية الرسمية الأولى تحت قيادته، بعد أن سيطر اللاعبون على معظم فترات اللقاء، وهددوا مرمى المنافس في أكثر من مرة، مشيرا، إلى أن سوء الحظ وعدم التوفيق تسبب في خسارة الفريق وقلص حظوظه بصورة كبيرة في المنافسة على اللقب.

وبدوره، أشاد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل بالدور الكبير الذي قام به اللاعبون على أرضية الملعب، والتزامهم بالأدوار المطلوبة منهم، مؤكدا أنه سيبقى منافسا على لقب الدوري حتى آخر الدقائق، من خلال انتظاره تعثر المنافس المباشر حاليا فريق الحسين بالجولات المقبلة.

"الأصفر" يمضي بثبات

من ناحية ثانية، لم تنجح مساعي فريق معان في تحييد القوة التي يتمتع بها لاعبو الحسين إربد، وعجز لاعبوه عن العودة ولو بنقطة وحيدة من ميدان مستضيفهم، رغم النقص العددي الذي ضرب الحسين بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة، بتعرض الحارس محمود الكواملة للطرد.

وشهدت مباراة الحسين إربد تسجيل، أول هدف للعائد إلى دوري المحترفين مجدي عطار، بعد أن خاض تجربتين احترافيتين في السعودية والبحرين مؤخرا، لينجح في تسجيل هدف بعد دخوله كبديل لتسع دقائق فقط.

وعاد قائد الفريق حمزة الدردور لهوايته المعتادة بزيارة الشباك بعد غياب طويل، ليؤكد الحسين من خلال فوزه الثمين أنه أصبح أقرب من أي وقت مضى من التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى بتاريخه.

ويعد وصول فريق الحسين إربد إلى 43 نقطة بعد 15 مباراة رقما تاريخيا غير مسبوق، منذ أن شارك 12 فريقا بدوري المحترفين بدءا من الموسم 2009-2010، ما يمنح مدرب الفريق جمال محمود والمنظومة فرصة نقش أسمائهم

"بأحرف من ذهب".

انتصارات مهمة

وسجلت فرق الرمثا، وشباب العقبة والسلط انتصارات مهمة على شباب الأردن، مغير السرحان وسحاب، فيما كان فوز السلط الأثمن بعدما انتقل من المركز التاسع إلى السادس دفعة واحدة.

وأحرزت الفرق الفائزة أهدافا مميزة، وتنافست جميعها على أجمل هدف بالجولة الحالية، بدءا من هدف لاعب شباب العقبة محمد الحسنات عبر "دبل كيك" في مرمى مغير السرحان، وهدف جميل آخر من تسديدة صاروخية عابرة للقارات من لاعب السلط محمد غانم بشباك سحاب، وهدف متقن ومميز من لاعب الرمثا مجد الزعبي بمرمى شباب الأردن من حدود المنطقة.









وحضرت نتيجة التعادل في مناسبة واحدة خلال الجولة في لقاء الأهلي والجليل، ليحافظ كل فريق على حظوظه بالابتعاد قليلا عن مراكز الهبوط، علما بأنهما الفريقان الحاضران الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى.

شذرات وكواليس

- شهدت مواجهة الفيصلي والوحدات حضور 10200 مشجع، كثاني أكثر مباراة متابعة من قبل الجماهير، حيث شهدت مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت حضور 10299 مشجعا.

- تعرض حارس مرمى الحسين إربد محمود الكواملة للطرد بعد 12 دقيقة كأسرع لاعب يحصل على البطاقة الحمراء خلال الموسم، علما بأنها المباراة الأولى له خلال الموسم ببطولة الدوري، كما يعد الحارس الوحيد الذي يحصل عليها خلال الموسم الحالي.

وتعرض خلال الجولة أيضا لاعب معان عون المحارمة للطرد، ليصل عدد البطاقات الحمراء إلى 19 بطاقة، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، أحمد المغربي، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- للمرة الثانية في دوري المحترفين، تنجح 10 فرق بالتسجيل، كأكثر عدد من الفرق التي تسجل في جولة واحدة، ووحدهما فريقا الوحدات وشباب الأردن لم يتمكنا من زيارة شباك منافسيهما خلال الجولة الماضية، فيما شهدت الجولة العاشرة تسجيل العدد ذاته بغياب الجليل وسحاب وقتها عن التهديف.

- سجل مهاجم الحسين إربد حمزة الدردور الهدف رقم 200 بدوري المحترفين للموسم الحالي، علما بأنه الهدف الأول له بالبطولة منذ الجولة السابعة، والذي جاء بشباك الأهلي، والغريب في الأمر أن ذلك الهدف يحمل الرقم 100 في مسابقة الدوري.







مهاجم فريق الحسين إربد حمزة الدردور يتقدم نحو مرمى معان - (من المصدر)

- حضرت الأهداف العكسية في البطولة في مناسبتين خلال الأسبوع 15، مرة عن طريق مدافع سحاب رواد أبو خيزران، وأخرى عبر مدافع الوحدات يوسف أبو الجزر، والمثير في الأمر أن اللاعبين أحرزا الهدف العكسي الثاني لهما في بطولة الدوري الموسم الحالي.

- حظيت مباراة القمة بروح رياضية عالية بين جماهير فريقي الفيصلي والوحدات، وهو ما انعكس على اللاعبين داخل أرضية الملعب، وقيادة الحكم المحلي أحمد فيصل المباراة لبر الأمان، فيما حظي تيفو "ألتراس الفيصلي" بإشادة من الوسط الرياضي، لما فيه من رسائل دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية، خلال واحدة من أصعب لحظات العدوان على غزة.









- عبر عدد قليل من جماهير الوحدات المتواجدة على المنصة الرئيسية أثناء مغادرتهم الملعب، عن غضبهم من إدارة النادي ورئيسه بشار الحوامدة، بعد الخسارة من الفيصلي وفقدان فرص المنافسة.. الفئة القليلة حملت الحوامدة مسؤولية ما يحصل في فريق الكرة خلال الموسم الحالي وبقية المواسم الماضية منذ تسلمه الرئاسة في نهاية العام 2021.

- فشل فريق سحاب في تسجيل الفوز في 13 مباراة متتالية، كأكثر فريق يبتعد عن تحقيق الانتصار في الموسم الحالي، علما بأنه خسر للمباراة الثالثة على التوالي، وهو الأمر ذاته الذي يحصل مع معان.

صدارة الهدافين

واصل لاعب الحسين إربد محمود مرضي انفراده بصدارة الهدافين بوصوله لـ8 أهداف، واحتل مهاجم الوحدات سيدريك هنري المركز الثاني برصيد 7 أهداف، وفي المركز الثالث يأتي اللاعبون مهند أبو طه (الوحدات) وأحمد أبو كبير (سحاب) ورزق بني هاني (الفيصلي) برصيدهما 6 أهداف، فيما سجل 5 أهداف كل من: أحمد صبرة (شباب الأردن)، وسجل 7 لاعبين 4 أهداف، وهم: حمزة الدردور، عبد العزيز نداي وفيرناندو ناثان (الحسين)، عارف الحاج (الفيصلي)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، إبراهيم الرواد (معان)، خالد الدردور (الأهلي)، وأحرز 3 أهداف كل من: عبد الله ذيب (السلط)، محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، سامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، رونالد وانجا وخالد زكريا (الفيصلي)، مجد الزعبي، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من: محمد أبو ذهب وزيد أبو الريش (مغير السرحان)، مصعب اللحام (الحسين)، بكر كلبونة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

مباريات الجولة السادسة عشرة

الخميس: الرمثا × السلط 22:30 (ستاد الحسن)

معان × شباب الأردن 22:30 (ستاد الأمير محمد)

الجمعة: الوحدات × الحسين إربد 22:30 (ستاد عمان)

الأهلي × مغير السرحان 22:30 (ستاد الأمير محمد)

شباب العقبة × الفيصلي 22:30 (يحدد لاحقا)

السبت: سحاب × الجليل 22:30 (ستاد عمان)







