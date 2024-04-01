الاهلي يدعو اتحاد الكرة لاجتماع مع رؤساء اندية المحترفين

الاهلي يدعو اتحاد الكرة لاجتماع مع رؤساء اندية المحترفين
التاريخ
4/1/2024 11:27:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- وجه النادي الاهلي دعوة خاصة لاتحاد كرة القدم من اجل الاجتماع مع رؤساء أندية المحترفين، لمناقشة عدد من الملفات العالقة وتقريب وجهات النظر بين الجانبين لما فيه مصلحة الكرة الاردنية.
واقترح الكتاب الصادر من النادي الاهلي والذي حمل توقيع رئيسه عوني نغوي، اقامة الاجتماع عند الساعة السادسة من مساء يوم الرابع عشر من شهر نيسان (ابريل) المقبل في مقر النادي.
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