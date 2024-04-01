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الاهلي يدعو اتحاد الكرة لاجتماع مع رؤساء اندية المحترفين

4/1/2024 11:27:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- وجه النادي الاهلي دعوة خاصة لاتحاد كرة القدم من اجل الاجتماع مع رؤساء أندية المحترفين، لمناقشة عدد من الملفات العالقة وتقريب وجهات النظر بين الجانبين لما فيه مصلحة الكرة الاردنية.
واقترح الكتاب الصادر من النادي الاهلي والذي حمل توقيع رئيسه عوني نغوي، اقامة الاجتماع عند الساعة السادسة من مساء يوم الرابع عشر من شهر نيسان (ابريل) المقبل في مقر النادي.




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