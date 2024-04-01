مبابي يثير قلق ريال مدريد.. وبيريز يطلب منه الهدوء

MENAFN - Alghad Newspaper)وسحب الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان كيليان مبابي من مباراة القمة أمام مرسيليا بعد مرور 65 دقيقة والنتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي، بينما ظهر النجم ممتعضاً من ذلك القرار، وهو ما دفع مدربه للرد على تصرفه قائلاً بأنه لا يهتم بردود الأفعال.وزاد مبابي من اشتعال الموقف بعدما نشر صورة على "إنستغرام" وهو يخرج من الملعب خالعاً شارة القيادة، وهو الأمر الذي دفع بيريز إلى التدخل.

ووفقاً لـ"ديفينسا سنترال" فإن بيريز شعر بالقلق من تصرف كيليان مبابي واتصل مباشرة بوالدته فايزة طالباً الهدوء والصبر لحين وصوله إلى مدريد ليرتدي شعار الريال الصيف المقبل.



وأتبعت: بيريز أبلغ فايزة بأن على ابنها الانتباه لكل ما يفعله، فكل إيماءة يقوم بها يتم تحليلها بدقة، ولا يريد رئيس ريال مدريد أن تتشوه صورة اللاعب في هذه الفترة.



وأشارت كذلك: بيريز لا يريد أن تسوء علاقة مبابي بباريس سان جيرمان وجماهيره، إذ قد يلتقي الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما سيجعل اللاعب تحت مرمى النيران اعتماداً على نتيجة المباراة.



وبات مبابي أقرب لريال مدريد من أي وقت سابق بعدما أبلغ ناديه بعدم رغبته الاستمرار، بينما كشفت عدة مصادر إلى أن اتفاقه مع ريال مدريد تم ولم يتبق سوى توقيع العقود.