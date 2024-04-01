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رحلة النجاح الحقيقي.. هل تحددها معايير المجتمع أم أحلامنا؟

4/1/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - بين أحلام لا تلين وأخرى سجينة واقع مفروض، تتوقف الحياة في نظر البعض، وكأن النجاح حصرا في تحقيق معايير محددة ضمن قوالب جامدة. ولا قيمة لأي حلم خارج تلك القوالب، وكأن الجميع سواسية في كل شيء، دون اعتبار للظروف الفردية والفرص والقدرات.
لكن النجاح الحقيقي لا يقاس بمعايير محددة نتوارثها. نسعى من خلالها للحصول على كل شيء، متجاهلين أن الأهداف تتغير، وأن ما نحلم به ليس كله قابل للتحقيق. فالحياة لا تسير في اتجاه واحد فقط، بل تتعدد الاتجاهات وتكثر الفرص.
لا يرى صالح (48 عاما) أن التنازل عن بعض الأحلام واستبدالها أحيانا يمثل فشلا. فليس من الضروري أن تتحقق كل الأحلام بالشكل الذي نريده تماما، خاصة وأن الحياة مليئة بالفرص والبدائل. ويشير إلى أن إغلاق باب واحد في وجهك لا يعني أن جميع الأبواب مغلقة. بل يجب النظر إلى الأمر من منظور إيجابي، وأن ندرك أن الفشل ليس نهاية المطاف، فلكل شخص ظروفه الخاصة، ولا يمكننا تقييم نجاحه وفقا لمعايير واحدة تنطبق على الجميع.
يؤمن صالح بأن "لا قيود على الأحلام". لكنه في الوقت نفسه يدرك تماما أن النجاح هو السعي الدؤوب نحو الأفضل وخلق حياة جديدة تُشهد على انتصاراتٍ مهمة، حتى لو كانت خارج تلك القوالب الجامدة.
يقول صالح: "نخطئ عندما نخضع لأحكام المجتمع الضيقة في تقييم النجاح والفشل. فنحن لسنا نسخا عن بعضنا البعض، ولكل شخص بصمته الخاصة. كما أن الفرص والقدرات تتفاوت بين الناس، ولا يمكن حصرها بزاوية محددة."
"النجاح بحد ذاته حياة"، هكذا تؤمن ساجدة، فهي ترى أن التركيز على حلم واحد دون غيره يُفقدنا لذة الاستمتاع بالأشياء الأخرى التي نعتبرها تحصيل حاصل في أغلب الأحيان.
وتروي ساجدة قصة صديقتها التي جعلتها تفهم أن الحياة ليست حلما واحدا وأن الأحلام تتجدد باستمرار ويبقى النجاح سببا للسعادة. تقول: استحقاقنا للنجاح يكون بإيجاد الطريق وهذا بالضبط ما اكتشفته صديقتها التي لم تقف الظروف بينها وبين إكمال دراستها الجامعية لأسباب خارجة عن إرادتها، لكن ذلك لم يمنعها من أن تجد سعادتها حينما قامت بافتتاح مركزا خاصا بالتجميل، لكن الفكرة لم تأخذ وقتا طويلا حتى أصبحت مشروعا ناجحا خضعت من أجله لدورات مكثفة، ومع ذلك هي لن تنسى حلمها السابق إن تعدلت الظروف بإكمال دراستها.
وبدوره يرى الأختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن خيارات النجاح متعددة لا تقتصر على جانب واحد وأن الإنسان لا يملك حلما أو هدفا واحدا، فالنجاحات والأحلام بالنسبة له تتجدد وتتنوع فهو ليس نسخة من أحد لكل شخص رؤيته وأفكاره وطموحاته التي يجتهد من أجلها، لذلك لا بد من أن يكون مرنا متكيفا مع كل المتغيرات ولديه القدرة على التفكير المنطقي، يعرف كيف يوازن بين الأمور وأيضا يعرف أين يكون وما الأنسب له وما الذي يتواءم وميوله وتطلعاته.
ووفق مطارنة، فإن الأهداف لا تخضع لمعايير محددة تفرض وجوب تحقيقها فمن الممكن جدا استبدالها وتغييرها وحتى التنازل عنها وذلك بناء على المعطيات التي تطرحها الحياة، وهذا لا يعني الفشل بالمطلق الحياة بطبيعتها لا تسير على وتيرة واحدة، فيها الإخفاق كما النجاح في كل المراحل وفي أحيان كثيرة قد يكون الفشل الوقتي طريقا لنجاحات كبيرة وسعادة حقيقية.
ووفق قوله، كل إنسان يستطيع أن يغير في إستراتيجياته بما يتناسب مع طريقة تفكيره ونظرته للأحداث من حوله وحتى يتمكن من الوصول للنتيجة الأفضل التي تحقق له مكانة اجتماعية أو مادية أو معنوية.
ويبين مطارنة أن التركيز على هدف بعينه يضع الإنسان في دائرة مغلقة من المفاهيم والأفكار الخاطئة، وبالتالي يسجن نفسه داخل إطار ضيق لا يرى فيه إلا جانبا واحدا فقط، معتبرا أن قيمته مرتبطة بتحقيقه لذلك الحلم وفي حال لم يحققه فسيكون فاشلا وهذا حتما ينعكس سلبيا على تفاعله مع الناس والحياة.
وتبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن طريقة تفكير الفرد ونظرته للحياة شيء مكتسب يتعلمه من خلال الأسرة والبيئة التي يعيش فيها وأنظمة التعليم التي يتلقاها، وفي الغالب هذه المؤسسات تستخدم طريقة واحدة ومتشابهة لصناعة الفرد أو صناعة توجهات الفرد، معايير صارمة وقاسية ذات اتجاه واحد، يجب عليك أن تكون ناجحا وأن تصل لهدفك وأن يكون لديك حلم، غير ذلك أنت فاشل.
وتتابع؛ هذه المؤسسات لا تقبل بالفشل ولا تسمح لك به، كل شيء يجب أن يكون إيجابي وأن يتم على أكمل وجه، إذا لم تصل للهدف الصحيح فأنت ليس لك قيمة أو أهمية في هذه الحياة، ربط قيمة الفرد وتقدير ذاته بوصوله لهدف محدد بمعايير النجاح التي حددها الموروث الاجتماعي أو الثقافي للمجتمع الذي يعيش فيه، قمة في الظلم والقهر وعدم احترام إنسانية الفرد وعدم احترام للتنوع والتباين في القدرات والإنجازات داخل المجتمع الواحد.
ومن أخطائنا في الحياة، وفق قول إبراهيم؛ "أننا في الغالب نربط نجاحنا أو سعادتنا بغاية أو هدف وإذا لم يتحقق فنحن في عِداد الفاشلين المُحبطين الذين لا يملكون الثقة بأنفسهم والقوة بإرادتهم ولا يُقدرون ذواتهم.
وتنوه؛ "ننسى دائما أن الحياة واسعة وفيها الكثير من التنوع في المجالات والفُرص والأماكن والأشخاص، لذلك يجب أن نُنوع دائما بأهدافنا، ويجب أيضا أن نتنازل عنها أحيانا وأن نستبدلها بأهداف جديدة أحيانا أُخرى وأن نتحلى بعقل واع مرن يقبل المرونة والتجديد بكل شيء وأن نحرر أحلامنا ونجاحاتنا ولا نضعها بقالب كلاسيكي جامد فنعيش جمود النفس والعقل وتمر بنا الحياة ونحن نسعى من أجل شيء واحد وننسى باقي الأشياء الجميلة في الحياة".
وتؤكد إبراهيم، "نحن لسنا نُسخا متشابهة النجاح، فكل شخص يجب أن يكون مثل بصمته لا يشبه نجاح أي شخص آخر، معرفة الذات وتقديرها شيء أساسي ومهم، تطوير الذات والتعلم المستمر مهما كان مجال الفرد واتجاه ضروري جدا، ربط النجاح بمجالات وتفاصيل كثيرة يجعلنا أكثر راحة وسعادة، تجاوز الاحباطات والعثرات والاحتفال بالنجاحات الصغيرة مما يحقق التوازن النفسي ويقلل الضغط والتوتر.
إلى ذلك؛ على الشخص الحرص على القيام بأيّ نشاط يجدد فيه دافعيته لتحقيق هدفه، وللبيئة المحيطة دور في تحقيق الأهداف، فالأشخاص في حياتنا نوعان، أشخاص إيجابيون وداعمون وآخرون سلبيون ومحبطون، يجب على الشخص أن يتقرب من الإيجابيين الداعمين له ويبتعد عن المحبطين الذين يبذلون ما بوسعهم لشحنه بالأفكار السلبية وتقلل من إنجازاته ولا تقدر نجاحاته في مجالات الحياة كافه بل تحصرها بهدف واحد او مجال واحد.
ومن الممكن متابعة قصص حياة الناجحين في حياتهم في مجتمعات مختلفة أو في مجالات غريبة وجديدة عن تفكيرنا الكلاسيكي حول مفهوم النجاح، فذلك سيساعد الشخص لتحقيق أهدافه ويشحنه بالطاقة الإيجابية اللازمة لمواصلة الطريق نحو البحث عن النجاح.

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