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إرشادات طبية لمرضى السكري للمحافظة على مستويات السكر

4/1/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - بعد مرور ما يقارب 20 يوما على شهر رمضان المبارك، اتبع مرضى السكري ممن يعتمدون على الإنسولين، من مختلف الأعمار، خططًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية.
يؤكد اختصاصي الطب العام والأسرة د. مخلص مزاهرة على أهمية اتباع مريض السكري، إجراءات السلامة خلال صومه وفي ساعات إفطاره، وضبط جرعات الإنسولين وتحديد إمكانية الصيام بحسب قياسات مستويات السكر بالدم. كذلك توزيع الجرعات على الوجبات الرئيسية والخفيفة بانتظام.
ويُنصح بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين، حسب نصيحة د. مزاهرة، لتجنب الارتفاع الفجائي في مستويات السكر، مع المحافظة على الطعام الصحي وتنوعه وأن يكون غنيا بالألياف، مثل الخضروات والحبوب الكاملة، مع أهمية الابتعاد عن السكريات البسيطة والتقليل من تناول الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر.
وعلى مريض السكري التوقف عن الصوم في حالة حدوث حالات طارئة أو عند ظهور أي علامة تشير إلى تدهور حالته الصحية، بعض السيناريوهات التي يجب فيها الامتناع عن الصوم كانخفاض مفاجئ في مستويات السكر.
وبحسب مزاهرة عند ارتفاع في مستويات السكر بشكل مستمر، ينبغي مراجعة الطبيب، أو في حال ظهور أعراض مرضية خطيرة مثل ضيق التنفس، الدوار، أو الغثيان، يجب على المريض الحصول على الرعاية الطبية فورا.
وترى أخصائية التغذية ربا العباسي أن مرضى السكري القادرين على الصوم تحت الإشراف الطبي عليهم اتباع نظام غذائي متوازن، فعلى سبيل المثال يجب أن يحتوي سحورهم على الشوفان الكامل لأنه يحتوي على الألياف ويساعد في تحكم مستويات السكر. كما أن اللبن الزبادي منخفض الدسم مصدر جيد للبروتين ويساعد في الشعور بالامتلاء ووجود البروتين كالبيض أو اللحوم لأنه عنصر صحي ومفيد ويتحكم بالشبع لفترات طويلة وكذلك لا يرفع مستويات السكر.
ووفق العباسي؛ من المهم تناول الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار التقدم قيما غذائية ممتازة وتحسن من الهضم. أما وجبات الإفطار فيجب أن تكون متنوعة أيضا ومتوازنة وأن تحتوي على اللحوم البيضاء مثل الدجاج أو الأسماك، والحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو الخبز الكامل. حيث يساهم في توفير الطاقة بشكل تدريجي مع توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية وتعزز الشبع.
ويفضل تجنب السكريات البسيطة والدهون المشبعة، وضمان توازن الوجبات في كل وقت للحفاظ على مستويات السكر في الدم والاستشارة الطبية تحديد خطة طبية لضمان تكييف العلاج وضبط مستويات السكر.
وتتفق مع المزاهرة في أن توزيع الوجبات وتقسيمها بشكل يعمل على تجنب ارتفاع مفاجئ في السكر ورصد مستويات السكر بشكل دوري مما يساعد المريض ومن معه على الاطمئنان واتباع الطريقة الصحيحية.
ودائما ما تؤكد أن الطعام المتوازن والرياضة مكملان لبعضهما، فمن يريد خسارة الوزن والاهتمام بالصحة وكذلك لمرضى السكري فتنصح بالرياضة لتحسين مستوى السكر وتعزيز اللياقة البدنية.
إلى ذلك، التركيز على السوائل، شرب كميات كافية من الماء خلال الليل وبين الوجبات لتجنب الجفاف. ومن الأهمية بمكان التخفيف من الضغوط وتجنب التوتر والضغوط النفسية قدر الإمكان، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على مستويات السكر.
ويؤكد مزاهرة أخيرا أن التحفيز المتبادل وتشجيع المرضى بتبني نصائح طبية واجتماعية مما يساهم بتقديم الدعم الفعّال.

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