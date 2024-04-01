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شباب حي الطفايلة ينهض بالعون لأهالي غزة ويقدم مساعدات إنسانية

4/1/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- منذ اندلاع الحرب الدموية على قطاع غزة في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، والغزيون بحاجة إلى كل أشكال الدعم والمساعدة، وكان الأردن من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدة "شعبيا ورسميا"، وظهور عشرات الحملات التي ألقت ظلال الخير والعون على الأهل في القطاع.
فريق "شباب حي الطفايلة"، كان من أكثر التجمعات الشبابية الفعالة في تقديم العون للأهل هناك، وظهرت أيادي الخير في قطاع غزة ونشرت العديد من منصات التواصل الاجتماعي صورا لتلك المساعدات التي وصلت إلى مستحقيها، وخاصة تلك التي تتلعق بمستلزمات الأطفال وتغذيتهم، وأشاد بها الكثير من نشطاء السوشال ميديا في غزة.
المسؤول في الفريق والمتحدث باسمهم وسام الربيحات قال في حديثه لـ"الغد": "إن شباب حي الطفايلة ما هم إلا امتدادا لمحافظة الطفيلة في الجنوب، والمقيمين في حي الطفايلة في عمان، وفيه ما يقارب 50 ألف نسمة، وكان هذا التجمع نتاج تراكم عشرات السنين من عطاء الآباء والأجداد، وهذا الحي فيه العديد من مؤسسات المجتمع المدني والروابط، ونحن كتجمع لشباب حي الطفايلة دائما ما نكون مع قضايا الوطن".
وفيما يتعلق بأحداث الحرب الدموية على قطاع غزة، قال الربيحات: "إن حي الطفايلة تداعى مباشرةً بعد السابع من أكتوبر، لفتح ديوان ومقر دائم نلتقي فيه يومياً لإقامة العديد من الفعاليات وأغلبها أعمال إغاثية ونشاطات وتشبيك مع المجتمع المحلي، والحراك السلمي الذي يسلط الضوء على معاناة الشعب الغزي، وما حل به من ويلات الحرب هناك".
ووفق الربيحات، فإن الشباب المتطوع من "شباب حي الطفايلة"، قام بتوزيع العمل على شكل لجان معنية بجمع التبرعات محليا وخارجيا، ولجان من مهمتها الجمع الإلكتروني للتبرعات، بالتعاون مع البنوك ووسائل الجمع الإلكترونية الحديثة، إضافة إلى لجنة تختص بالجانب الإعلامي للحملات، وأخرى تعنى بالتشبيك مع المجتمع الخارجي.
وحول آلية العمل التي يعتمدها الفريق العامل في هذه الحملات الخيرية التي وصل معظمها إلى قطاع غزة وفي مناطق هي بأمس الحاجة للعون، في شمال القطاع، كما في مستشفى كمال عدوان، يبين الربيحات أن هناك 50 شخصا هم أعضاء دائمون متواجدون يومياً لعمل لقاء سريع، يتم فيه تقديم ملخص لعمل كل لجنة من اللجان سابقة الذكر، وكم الإنجاز في المهام، وحصر المبالغ المالية التي تم جمعها للتبرع والاستعداد لآلية تقديمها.
كما أن تجمع شباب حي الطفايلة، له لجنة خاصة معنية بالتواصل مع الجهات المقابلة في قطاع غزة لتزويد فريق الأردن بأبرز احتياجاتهم والتي يمكن إدخالها بكل سلاسة، والتي يتم طلبها منا مباشرة، حيث وضح الربيحات، أن التجهيزات يتم تحضيرها من مصر، لغايات السرعة في الإنجاز والوقت وقرب المكان وبتكلفة أقل، ويكون هناك انتداب لمجموعة من شباب فريق الأردن، "على نفقة الفريق الخاصة ولا يتم المساس بالمبالغ الذي تم تجميعها والحرص على التبرع بها بشكل كامل من دون اقتطاع".
المنتدبون من الأردن من الفريق التطوعي، يتم إرسالهم إلى مصر ودورهم تجهيز مستلزمات الحملة والحرص على وضعها في شاحنات مخصصة للنقل إلى غزة، ويكون هناك متابعة للشاحنات منذ لحظة انطلاقها حتى ضمان وصولها إلى المعبر، ومن خلال الأشخاص الذين يتم التعاون معهم من غزة، يكون هناك متابعة إلى حين استلام الشاحنات، ومن ثم توزيع المساعدات إلى مستحقيها، وكل هذا بجهد الشباب الأردني من "تجمع شباب حي الطفايلة" الذين ما انفكوا يوماً على أن يكونوا جزءا من حملات الخير لنصرة الأهل في غزة، كما يقول الربيحات.
إضافة إلى ذلك، هناك طرق أخرى لجمع المساعدات لإيصالها إلى القطاع وذلك من خلال، شراء المواد المطلوبة من تجار غزة في الداخل، كما في السلع الأولية للعائلات، ومستلزمات الأطفال، ومن ثم توزيعها داخل القطاع من خلال المتعاونين مع الفريق، عدا عن وجود مساعدات مالية محدودة، يمكن تقديمها لمعظمهم، كما بين الربيحات.
ويؤكد، سيقوم الفريق التطوعي بالاستمرار في جمع التبرعات واختيار الطرق المثلى لإيصالها للأهل في قطاع غزة، وخاصة خلال شهر رمضان وفترة العيد وما بعد ذلك، كون الوضع الإنساني الصعب في تفاقم مستمر وبحاجة إلى أن تكون هناك استمرارية في تقديم العون لهم، وأن يكون المجهود الإنساني منصبا في صالح مساعدة العائلات والأطفال، الذين هم بأمس الحاجة إلى المساعدة، كما حرص فريق شباب حي الطفايلة، على جعل الأولوية في البداية لـ"مستلزمات الأطفال والرضع منهم".

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