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علماء يكتشفون أعراضا تعتبر علامة رئيسية لخطر الإصابة بالخرف

4/1/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- وجدت دراسة حديثة، أن الهيجان والارتباك وضعف التركيز - وهي من أعراض الهذيان- قد تكون عوامل خطر قوية للإصابة بالخرف والوفاة عند كبار السن.
وأجرى الدراسة باحثون في جامعة كوينزلاند في أستراليا، ونشرت في 27 آذار (مارس) الماضي، في مجلة بريتش ميديكال جورنال، وكتبت عنها صحيفة نيوزويك.
حللت الدراسة معلومات ما يزيد على نصف مليون شخص غير مصابين بالخرف وتزيد أعمارهم على 65 عاما، ممن أُدخلوا المستشفى في نيو ساوث ويلز في أستراليا في الفترة الممتدة منذ بداية العام 2009 وحتى نهاية العام 2014.
راجع الباحثون سجلات المرضى ليجدوا أن 55 ألف مريض تقريبا قد أصيبوا بنوبة هذيان واحدة على الأقل، أو ظهرت عليهم أعراض مثل الهيجان أو الارتباك أو عدم القدرة على الحفاظ على التركيز.
ووجد الباحثون، أن المرضى الذين يعانون نوبات هذيان -التي تشمل أعراضها الهيجان والارتباك وعدم القدرة على الحفاظ على التركيز- تزداد احتمالية وفاتهم بنسبة 39 %، وتضاعفت احتمالية إصابتهم بالخرف 3 مرات. العلاقة كانت بين الهذيان والخرف أكثر وضوحا لدى المرضى الرجال مقارنة بالمريضات النساء.
يحتاج الباحثون إلى مزيد من الدراسات لجعل الرابط بين الخرف والهذيان أكثر وضوحا والعمل على إيجاد الآلية البيوكيميائية التي قد تقف وراء هذه النتائج. ويشير الباحثون - في الورقة العلمية -، إلى أنه رغم أن نتائج الدراسة تتماشى مع الفرضية التي تنص على أن الهذيان يلعب دورا سببيا في الخرف، فإن النتائج ليست قطعية.
الخرف
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يزيد على 55 مليون إنسان حول العالم يعانون الخرف. والخرف هو مصطلح يعبر عن أمراض عدة، ترتبط بالذاكرة والتفكير والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. وتزداد حدة المرض مع مرور الوقت وتزداد احتمالية إصابة الأشخاص بالخرف كلما تقدموا في العمر، ولكنه لن يصيب جميع كبار السن بالضرورة.
ويعد الخرف متلازمة تحدث بسبب عدد من الأمراض التي تدمر الخلايا العصبية والدماغ مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية بشكل أسرع مما يتوقع، في نتيجة طبيعية لتقدم العمر. ويصاحب تدهور القدرات الإدراكية للمريض عادة تغير المزاج وعدم السيطرة على المشاعر أو ضبط السلوك أو الدوافع.
ويعد مرض ألزهايمر أكثر أشكال الخرف، ويرتبط الخرف أيضا بأمراض أخرى، منها الخرف الوعائي والخرف المرتبط بأجسام لوي، (وهي بروتين يتراكم بشكل غير طبيعي في الخلايا العصبية). ومن الممكن أن يصاب بعض الأشخاص بالخرف نتيجة للإصابة بالسكتات الدماغية.
أعراض الخرف
قد يعاني مريض الخرف من التغير في السلوك والمزاج قبل ظهور مشكلات الذاكرة. وتزداد الأعراض سوءا مع مرور الوقت، وفي نهاية المطاف، سيحتاج مريض الخرف إلى من يساعده في أداء أنشطته اليومية.
ومن الأعراض التي تظهر على مرضى الخرف:
- نسيان الأشياء والأحداث.
- نسيان أماكن الأشياء.
- الضياع عند الخروج من المنزل.
- الارتباك حتى في الأماكن التي يعرفها المريض جيدا.
- فقدان الشعور بالوقت.
- صعوبة حل المشكلات أو اتخاذ القرارات.
- مشكلات في متابعة الحديث وصعوبة إيجاد الكلمات المناسبة.
- مواجهة صعوبة في أداء المهمات الاعتيادية.
وقد يعاني مرضى الخرف بعض التغيرات السلوكية، مثل الشعور بالقلق والحزن والغضب، بسبب فقدهم الذاكرة، وتغيرات في سلوكهم والانسحاب من العمل أو الأنشطة الاجتماعية وعدم الاكتراث لمشاعر الآخرين.
الهذيان
تشير الكلية الملكية للأطباء النفسين، إلى أن الهذيان هو حالة من الارتباك العقلي التي تبدأ بشكل مفاجئ. وعندما تحدث لا يعود المريض مدركا للمكان الذي هو فيه ولا الوقت ولا ما حدث له. ويسمى أيضا حالة الارتباك الحاد. وبعض المشكلات الطبية والعمليات الجراحية والأدوية قد تسبب الهذيان.
قد تقف وراء الهذيان أسباب عدة، وفي بعض الأحيان لا تتم معرفة السبب، وقد يصاب الأشخاص بالهذيان عند تقدمهم بالسن أو عندما تكون لديهم مشاكل في السمع أو البصر. -(الجزيرة نت)

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