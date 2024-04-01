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في العدد الجديد لـأفكار.. إبداعات ودراسات يخطها نخبة من الكتاب

4/1/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن وزارة الثقافة الأردنية، العدد 424 من مجلة "أفكار" الشهرية، التي تترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، وتضم مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.
كتب افتتاحية العدد الروائي الأردني هاشم غرايبة، بعنوان "نعمة حسن"، يقول إنه يتحدث عن امرأة غزية مبدعة، تكتب عن الحياة بلا هتافات ولا مزايدات "تكتب الحقيقة بكل تجرد.. حتى تأتي النهاية بالتجرد نفسه.. نعمة حسن؛ شاعرة وروائية مبدعة، ربما حجب كلماتها عنا دوي الطائرات فوق غزة والحصار.. تعرفت إليها العام الماضي في رام الله أثناء مؤتمر الرواية.. بدت لي صبية فرحة بأول خروج لها من غزة. كانت تنثر بهجتها وخفة دمها عمن حولها بكرم".
وأضاف "كانت تحلم بالخروج مرة أخرى إلى معرض الكتاب في القاهرة، لكن تفاجأتُ لما عرفت أن لها عددا من الكتب، وهي أم لسبعة؛ أكبرهم طبيب وأصغرهم طفلة في الثامنة من عمرها، تتفقدهم واحدا واحدا.. كلما انفجر صاروخ، أو مرت زنانة، أو أزت رصاص قناص، تقول: الحمد لله، مليح اللي صار هيك ما صار غير شي.. ماذا لو انفجر الصاروخ؟".
يتابع غرايبة "نعمة حسن؛ لاجئة من (مخيم الشعوت)، برفح، والآن نازحة في مركز إيواء رفح، تكتب عن الحياة والحب والفرح والحزن بشفافية وعمق، بعيدا عن المقولات الجاهزة والصور النموذجية، وتسمي الأشياء بأسمائها عندما تكتب عن البطولة والشجاعة والصمود والفداء.. قصصها تحترم الضعف البشري، وتسخر من الكذب والمراوغة والكذب، أما شعرها فهو مشاكس مختلف يقدم صورا نابضة بالحياة وموشاة ببلاغة لغوية سلسة. لها من الإصدارات رواية (لم يكن موتا)، ورواية (حيث رقص اللهب)، وكتاب (رسائل بفعل فاعلة)، وكتاب (خلف الخطوط: عن يوميات الحرب في غزة)".
يقول غرايبة "اختطفت من يومياتها: "في الخيمة كل الأحلام باردة/ عيد الحب:/في الشمال: حفنة دقيق/في غزو: جالون مياه/ في خانيونس: خيمة/في رفح: وين نروح؟ وملعقة سكر"، "أكتب الحقيقة بكل تجرد.. حتى تأتي النهاية بالتجرد نفسه"، أرقام :"خمسون غارة جوية في ساعة، خمسة عشر منزلا ومسجدان وعشرات الشهداء.."، "امبارح كنت ماشية بالشارع وصوت الزنانة فوق رأسي لقيت شاب قاعد قدام خيمته فاتح صوت فيروز؛ سافرت لزمن بعيد ما بعرفه"، "كنا خايفين تروح البلاد/بعدين صرنا خايفين يروح البيت/هلا خايفين تروح الخيمة"".
تضمن العدد ملفا بعنوان "السيرة الذاتية بين التاريخ والأدب"، شارك فيه كل من "د.إبراهيم خليل الذي كتب تقديما، عن تجسير الفجوة بين الأدب والتاريخ، كتب د.صالح معيض الغامدي، وعن المشروع المستحيل كتب د.محمد آيت ميهوب، عبد اللطيف الوراري كتب في قلب الممارسة الأدبية، بينما كتبت د.تهاني عبد الفتاح شاكر عن (سلالة السنديان)، لإبراهيم السعافين، وكتب موسى حوامدة أكثر تواضعا، أقل جموحا".
وفي باب دراسات ومقالات كتب كل من "سليم النجار عن روايات الأسرى الفلسطينيين؛ إبداعات من رحم المعاناة، وقدم د.يوسف بكار قراءة في ديوان (سره لعائلة القصيدة)، لـ(عمر أبو الهيجاء)، فيما تحدث د.وائل يعقوب أبو الشعر عن (روائع الفنان الهولندي "بيت خريتس"في كنيسة اللاتين)، وكتب عن الكاتب النرويجي (يون فوسه) الذي يحصد جائزة نوبل لآداب لعام 2023، ضياء حامد، وعن السرديات الثقافية للعنف د.سعود الشرفات، وعن الهوية وصورة المثقف العربي في رواية (البحث عن وليد مسعود)، كتبت د.ليندا عبيد، وعن المطرب (عبد الكريم عبدالقادر- الصوت الجريح)، كتب الفنان غازي انعيم، وعن أنواع الحكايات وأشكالها؛ أدوات السرد وسماته في (ألف ليلة وليلة)، كتب مجدي يونس، وعن "وعي الذات والمعنى في عالم متغير وغير يقيني"، كتب إبراهيم غرايبة، وكتب مجدي دعيبس عن (حدث في الآستانة)، الترجمة وسؤال الإبداع والمعرفة".
أما في زاوية "إبداع" فنقرأ "زوران بوغنر"، قصائد من صربيا ترجمة إسماعيل أبو البندورة، طواف المريد، نضال برقان، الطوفان، عبد الرحمن المبيضين، ذاكرة الرؤى، البشير عبيد، رادي قصة فولفغانغ بورشرت ترجمة علي عودة، الدائرة ميمونحرش، مسائل رمادية مصطفى نور الدين، محاولة ربي الريماوي، فيما يتناول محمد سلام جميعان نوافذ ثقافية، فيما كتبت سامية العطعوط مدارات البوح.

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