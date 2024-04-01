نصفها متعلق بعمليات أمنية في الشمال.. 58 إشاعة في الأردن خلال آذار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" إنَّه سجَّل 58 إشاعة من بينها 12 إشاعة مصدرها من خارج الأردن، انتشرت بين المواطنين خلال شهر آذار الماضي.
وأضاف المرصد في تقريره الشهري، أن 16 إشاعة من إجمالي الإشاعات المسجلة خلال آذار الماضي جرى نفيها، مقارنة 17 إشاعة جرى نفيها خلال شباط الماضي.
وأشار الى أن الإشاعات في المجال الأمني احتلت الشهر الماضي المرتبة الأولى بعدد 22 إشاعة بنسبة 38 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، وتطرّق نحو نصفها لمواضيع لها علاقة بالعمليات الأمنية في شمال المملكة.
بينما جاءت الإشاعات السياسية، بالمرتبة الثانية مسجلة 18 إشاعة بنسبة 31 بالمئة، ثم الاقتصادية بـ 9 إشاعات ونسبة 16 بالمئة، والاجتماعية ب 6 إشاعات ونسبة 10 بالمئة، والشأن العام بإشاعتين ونسبة 3 بالمئة، وأخيرًا جاء القطاع الصحي بإشاعة واحدة بنسبة 2 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 46 من إجمالي الإشاعات المسجلة لشهر آذار كان مصدرها داخليا بنسبة بلغت 79 بالمئة، و12 إشاعة كان مصدرها خارجيا بنسبة 21 بالمئة، وأن 52 إشاعة بنسبة 90 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و6 إشاعات بنسبة 10 بالمئة كان مصدرها وسائل إعلام.
وأوضح "أكيد" أنَّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق، وأنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ مصدرا للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات مضلِّلة وخاطئة.
MENAFN01042024000072011014ID1108046623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.