نصفها متعلق بعمليات أمنية في الشمال.. 58 إشاعة في الأردن خلال آذار



وأضاف المرصد في تقريره الشهري، أن 16 إشاعة من إجمالي الإشاعات المسجلة خلال آذار الماضي جرى نفيها، مقارنة 17 إشاعة جرى نفيها خلال شباط الماضي.



وأشار الى أن الإشاعات في المجال الأمني احتلت الشهر الماضي المرتبة الأولى بعدد 22 إشاعة بنسبة 38 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، وتطرّق نحو نصفها لمواضيع لها علاقة بالعمليات الأمنية في شمال المملكة.



بينما جاءت الإشاعات السياسية، بالمرتبة الثانية مسجلة 18 إشاعة بنسبة 31 بالمئة، ثم الاقتصادية بـ 9 إشاعات ونسبة 16 بالمئة، والاجتماعية ب 6 إشاعات ونسبة 10 بالمئة، والشأن العام بإشاعتين ونسبة 3 بالمئة، وأخيرًا جاء القطاع الصحي بإشاعة واحدة بنسبة 2 بالمئة.



ولفت التقرير إلى أن 46 من إجمالي الإشاعات المسجلة لشهر آذار كان مصدرها داخليا بنسبة بلغت 79 بالمئة، و12 إشاعة كان مصدرها خارجيا بنسبة 21 بالمئة، وأن 52 إشاعة بنسبة 90 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و6 إشاعات بنسبة 10 بالمئة كان مصدرها وسائل إعلام.



وأوضح "أكيد" أنَّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق، وأنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ مصدرا للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات مضلِّلة وخاطئة.