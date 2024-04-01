بيان صادر عن ديوان قبيلة بني صخر

MENAFN - Alghad Newspaper) أصدرت قبيلة بني صخر البيان التالي:بسم الله الرحمن الرحيم

"ان قبيلة بني صخر تعتز بقيادتها الهاشمية وتعتز بتاريخها النقي المشرف في وطنها الغالي حيث انها كانت دوما سباقه للدفاع عن الوطن الغالي وقد شارك فرسانها منذ ثلاثينات القرن الماضي في النضال في فلسطين الغالية وقدمت الشهداء إيمانا بواجبها الديني والوطني بالدفاع عن مقدساتنا واخواننا في فلسطين

اما ونحن نرى بعض الأصوات التي تخرج من بعض الاشخاص في المسيرات الذين ليس لهم هدف إلا احداث فوضى بالوطن وخلق الفتنة فإنها لن تنجح لان الشعب واعي لما يجري فهو متماسك تحت قيادته الحكيمة ولن تتمكن هذه المحاولات من وحدة الشعب الواحد

اننا ونحن نعلن ولاءنا لقيادتنا الحكيمة ونثق بحكمتها وجيشنا البطل حامي حمى الوطن وكذلك اجهزتنا الامنية العين الساهرة التي تواصل جهودها لمعالجة الامور وتطبيق القانون بعدل

لقد كان ولا زال جلالة آلملك عبدالله الثآني ابن الحسين المعظم هو السباق بتقديم العمل الانساني للتخفيف من معاناة الاهل في غزة حيث قاد العملية الإنسانية بنفسة لاسقاط المساعدات الغذائية وكذلك سلاح الجو الأردني هو من فتح الطريق امام العالم لتقديم المساعدات الإنسانية التي هي بحاجه ملحة لها في هذه الاوقات لان الاسرائيلين مارسوا أبشع انواع الهمجية والعنصرية حتى وصل بهم استخدام سلاح الجوع كأحدى أدوات قمعهم لآهلنا في غزة

وقبل هذا كله فقط كان الأردن بقيادته الهاشمية السباق في وصف الحالة وخطورتها للعالم حتى قبل الحرب الأخيرة المستعرة في غزة وكان الأردن ملكا وحكومة متقدما يشرح خطورة ذلك في جولات جلالة الملك المعظم في العالم متقدمين حتى على الشارع في ذلك بالوقوف بوجه التعنت الاسرائيلي والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تهجير الاهل في غزة والضفة الغربية من وطنهم

ان دعوات التحريض التي يحاول البعض زراعتها بتوجيه من الخارج سوف تصتدم بجدار صلب وهو جدار الوحدة الوطنية وان يقضة الشعب الأردني من مختلف المنابت والأصول ستكون هي الحاسم للوقوف بوجه كل دعوات الفتنة المشبوهة

الفتنة نائمة لعم الله من ايقضها"