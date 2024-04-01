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المساعفة يترأس إجتماع رؤساء الأقسام لتربية لواء الجيزة

4/1/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترأس مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة اجتماع رؤساء الأقسام المديرية ،بحضور المدراء المختصين ،لتركيز على المحاور الايدارية والتربويّة.
 هذا وقد حث المساعفة رؤساء الأقسام على المتابعة الميدانية ، والتحقق من الالتزام بالأنظمة المعمول بها والمعايير المنصوص عليها من وزارة التربية والتعليم .
وركز المساعفة في اجتماعه على نقاط عدة ، اهمها الحد من ظاهرة الغياب ،ومتابعة قسم المهني لبرنامج (BTEC )التعليمي ، والتأكد من تطبيق برنامج (التدخلات العلاجية) والذي يهدف على تنمية مهارات الطلبة، في القراة والكتابة والحساب، والتي تأتي من ظمن خطط وزارة التربية والتعليم لأعادة بناء المنظومة التعليمية.
وأكد المساعفة على تطبيق القوانين وعدم التهاون في اي تجاوز ، ومن ضمن الملاحظات طلبة الثانوية العامة المتجاوز عدد الغياب المسموح به.

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