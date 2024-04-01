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الرابية وفوضى السرديات

4/1/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن الخطيب على مدار ستة أشهر من عدوان "كيان الإبادة الجماعية" الإنعزالي على قطاع غزة وما خلفه من عشرات الآلاف من الشهداء والجوع والحصار، لم تغب اللحظة الوطنية الأردنية عن الحدث بل كانت جزءا منه في مختلف ساحات المملكة على امتدادها من الشمال إلى الجنوب عبر مظاهرات ومسيرات يومية تعكس حالة الغضب الرفض الشعبي للتطهير العرقي الذي يمارسه اليمين الإسرائيلي ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في غزة. لحظة وطنية فارقة استوعبت في داخها المكونات الأردنية كافة واكتسبت لنفسها تعابير سياسية واضحة لتجيب عن موقع وموقف الأردن من كل ما يحدث وتؤكد على التراث النضالي الوطني الأردني الذي كان دوما يشير إلى فلسطين وقضيتها وأهلها، والتاريخ المشترك والمصير الواحد لضفتي النهر.
بشكل عام، تُعرّف المظاهرات والمسيرات والوقفات الاعتصامية بأنها حالة احتجاج مدني تنظمها قوى سياسية اجتماعية منظمة أو غير منظمة، لغايات تسجيل موقفها السياسي، وهي بذلك تتربع على أعلى درجات العمل العام الراقي والواعي وتجسد مبدأ الحريات العامة وحريات الرأي والتعبير إضافة إلى كونها باروميتر يقدم قراءات حقيقية تقيس مستوى الديمقراطية. أما جمهور تلك المظاهرات فهو جمهور نفسي أكثر من كونه سياسيا واعيا لما يريد وليس دهماء، حركة مشاعر غامضة من الغضب والرفض والبحث عن مساحات للتفريغ، وفي الخلف غالبا ما تبرز قيادة كامنة توظف حالة الحماس الجماهيري لتسهيل تمرير خطابها ولغتها وأهدافها في لحظة تبدو وكانها حالة من التنويم المغناطيسي الجماعي. لذلك فإن مظاهر مثل الإنفلات والتعدي والعنف والتجاوزات هي جزء من حالة التظاهر وليست بمعزل عنها، الأهم هو أن تبقى مظاهر طارئة لا أثر لها بالمعنى الكامل وعدا ذلك فإن شكوكا لا تنتهي ستظل تكتنف هذه المظاهرات.
"الرابية" بوصفها ليس فقط مكانا للاحتجاج بل أيضها بوصفها حالة رمزية سياسية في وجدان الأردنيين، كانت مركز الاهتمام للمظاهرات الشعبية في الأردن، وخلال الأيام القليلة الماضية انتقلت "الرابية" بكل ما تحمل اليوم، من ميدان تسجيل المواقف السياسية إلى ميدان استقطاب حاد بين الدولة والشعب وبين الشعب ونفسه، مهندس هذا الاستقطاب هو فوضى سرديات متناحرة لكل فريق منها مبررة الذي يستند على تراثه النفسي والثقافي وتجربته الاجتماعية، وفي محاولة لفهم أعمق لما يحدث تبدو الصورة كما يلي :
أولا: المتظاهرون غالبيةً هم أردنيون أصليون في مجتمعهم انتفضوا وهم يشاهدون القتل الجماعي والتطهير العرقي لإخوانهم وأخواتهم في غزة، محركهم الألم الوطني والإنساني وغيرتهم وكرامتهم وشهامتهم بالدفاع لو بالكلمة عن عذابات أشقائهم، أكثرهم من الشباب بخلفيات ثقافية وأيدولوجية متباينة ينتمون إلى تقسيمات اجتماعية عالمية جديدة، ولديهم لغتهم الخاصة مختلفة جذرياً وأدوات للمعرفة قنواتها متعددة ومتنوعة.
ثانيا: المتظاهرون أيضا، هم قوى سياسية من بينها تبرز جهة تمتلك خطابا وطنيا يتجاوز الوطن الجغرافي والتاريخي، له إرث كبير من سياسات احتكار الشارع واستثماره وتوظيفه لمصالح سياسية وثقافية تخصه وحده، وهي جهة مرتبطة – باعترافهم – بمشروع إقليمي ودولي عابر يرى في الأردن كيانا طارئا ومؤقتا ومستحدثا، وهي جهة أيضاً ترى في فكرة أضعاف الدولة ومؤسساتها وتفتيت المجتمع الحالة المثالية، وتستغل الظروف الراهن وتستنزف الهبة الجماهيرية العفوية لتحسين شروطها وتعظيم مكاسبها دون أي اعتبارات وطنية ناهيك عن رصيد من الممارسات الرجعية التي ساهمت في تغذية الانقسامات والفضاءات العامة السامة.
ثالثا: خارج الرابية، تقف هناك الدولة ومؤسساتها التي تراقب وتستجيب للحدث وفقا لتقديراتها الأمنية ومعادلاتها السياسية، لم تمنع الدولة أي مظاهرة لكنها تحاول إبقاءها ضمن سيادة القانون، وتتمسك بمبدأ هيبة الدولة ورموزها، كما تقف أيضا القاعدة الجماهيرية المؤيدة للدولة ومعها أغلبية صامتة يشتركون جميعا في الدفاع عن الدولة ويناهضون – وفق تصورهم - الولاءات الخارجية وأشكال التعدي على الفضاء العام والدولة وأجهزتها ومنتسبيها.
في ضوء فوضى السرديات هذه ولغايات الخروج منها بسلامة ومنع كرة الثلج الاستقطابية أن تكبر أكثر، ينبغي الاعتراف أن الموقف الشعبي ينسجم مع الموقف الرسمي الذي بدوره يتم "تخشينه" يوما بعد يوم دبلوماسيا، ويتراكم بشكل ملفت وسط تحركات رسمية من أعلى مستوى في الدولة استطاعت تحقيق استدارة في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية ووسط حملات مستمرة لتقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية، يحدث هذا كله في خضم أعاصير إقليمية تضرب الأردن في كل الاتجاهات واستحقاقات سياسية من الطراز الثقيل. وهذا بحد ذاته تأصيل للحظة وطنية فارقة ومهمة يجب البناء عليها وتمتينها.
كما ينبغي الفهم والإقرار بأن الحفاظ على الأردن دولة ومؤسسات وقيادة وشعب وتعزيز الجبهة الداخلية هو الضرورة ومصلحة وطنية عليا في ظل توازنات أقليمية كبيرة ليس لها قلق من الدور الأردني في المنطقة فحسب، بل تملك مشاريع تسوية تنظر إلى الأردن الجغرافي والديموغرافي على أنه الحل البديل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهو ما يستدعي التصدي لأصحاب هذا المشروع وتفكيك خطابهم وتجفيف منابعهم الفكرية والسياسية والمالية.
إضافة إلى ذلك، وعلى قاعدة خيارات الضرورة ذاتها وفي العمق الإستراتيجي الأعمق، فإن كلفة احتضان المتظاهرين من غير أصحاب الأجندات وعلى رأسهم الشباب والنقاش السياسي معهم ومحاورتهم على قاعدة وطنية وعدم نزعهم من أردنيتهم، أقل كلفة، من عزلهم وطنيا وإقصائهم خاصة إذا ما كنا نتحدث عن كلف اجتماعية وأمنية وعن توافر مناخات مناسبة جاهزة لاختطاف هؤلاء الشباب وتجييرهم لصالح مشاريع الرجعية والتطرف والعنف.
عموما، قدر الأردن أنه خلق ليكون ويعيش في قلب النار، ومسؤوليتنا الوطنية جميعا ألا نجعله يحترق، والحقيقة المطلقة أنه لن يحترق.

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