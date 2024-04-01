العماوي: المنافسة الحقيقية بانتخابات البرلمان ستكون بين 4 أو 5 أحزاب

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

- نسعى لتعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية

- يجب وقف الهدر والتسيب في المال العام

- تفعيل دور الزكاة يسهم بالحد من جيوب الفقر

- نؤكد أهمية السعي نحو التأمين الصحي الشامل

- النظام المالي الجديد لدعم الأحزاب منصف

- الخشية من الانتساب للأحزاب ما تزال قائمة

عمان- قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي، إن الأردن يمضي بثبات وبإصرار ملكي على التحديث وتعزيز النهج الإصلاحي، معتبرا أن الأوراق النقاشية الملكية شكلت منطلقا قويا بهذا الاتجاه قبل أن ترى لجنة تحديث المنظومة السياسية النور.

إلا أن النائب الأسبق العماوي، يرى في حوار مع "الغد"، "أن الحكومات لم تُجِد التعامل مع الأوراق النقاشية تلك، ما دفع لاحقا إلى ولادة لجنة التحديث لحمل الملف الذي أفرز واقعا سياسيا وانتخابيا جديدا عنوانه الأحزاب التي شاركت بآرائها وطروحاتها أثناء عمل اللجنة بشكل فاعل، رغم بعض التحفظات على مخرجات تلك اللجنة".

وقال "إن الطموح الحزبي كان أكبر، لكن يمكن النظر إلى مخرجات اللجنة بوصفها بارقة أمل تفتح الباب إلى مزيد من الإصلاحات مستقبلا"، مشيرا إلى أن "الأحزاب كانت تحارب طيلة عقود سابقة، والآن هناك اعتراف بأهمية دورها في الحياة السياسية والمشهد الديمقراطي، من خلال وصولها إلى البرلمان، ولاحقا تشكيل الحكومات.. هذا الأمر وضعنا على الطريق الصحيح".

وحول موقف "الوطني الإسلامي" من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الجديد، أكد العماوي أنه "صحح أخطاء نظام الدعم السابق، خصوصا فيما يتعلق بدعم أحزاب دون أن تحقق أي نتائج، لكن القواعد الجديدة في النظام الجديد تشجع الأحزاب على مضاعفة جهدها وعملها لتحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة تمكنها من الحصول على دعم منصف".

ويرى أنه "من غير المنصف تحميل الدولة مبالغ كبيرة دون أن يؤدي ذلك إلى تحقيق منجزات تستحق"، داعيا الأحزاب التي تواجه مأزقا ماليا إلى الانخراط بائتلافات انتخابية ضمن قائمة واحدة بعيدا عن المبارزة والسعي إلى الانفراد فيها.

ووفق العماوي "ستفرز الانتخابات النيابية المقبلة الأحزاب، وقد لا يتجاوز عدد الأحزاب المتنافسة بشكل حقيقي على المقاعد المخصصة 4 أو 5 أحزاب"، معتبرا أن ذلك الأمر "خطوة صحيحة، وأميركا، على سبيل المثال، فيها أعداد كبيرة جدا من الأحزاب، لكن من يتصدر المشهد هما حزبان؛ الديمقراطي والجمهوري، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الدول".

وتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشددا على دور الأحزاب في تقديم برامج واقعية قابلة للتطبيق من شأنها أن تحفز وتقنع الأردنيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ولافتا في الوقت ذاته إلى دور البلديات المتوقع في ذلك.

واعتبر العماوي أن مواقف الحكومة وقراراتها وحتى حلول يوم الانتخابات، من شأنها أيضا أن تؤثر في حجم الإقبال على صناديق الاقتراع، خصوصا إذا كان هناك ما يدفع الشعب إلى حالة من الاستياء أو الإحباط.

ويرى "أن القوائم المحلية هي الأساس أكثر من القوائم الوطنية، لأن غالبية المحافظات فيها أعداد كبيرة من القوائم المحلية، وبالتالي تكون الأحزاب بقوائمها قادرة أكثر على تفعيل المجتمعات المحلية ودفعها للمشاركة، ومن يذهب لينتخب القائمة المحلية سينتخب القائمة الحزبية".

وأكد تحفظ الحزب على نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، كونه "لا يشكل انفتاحا أمام الأحزاب، بشكل يتعارض مع الرؤية الإصلاحية لوجود من يحارب الحياة الحزبية ممن يعرفون بالحرس القديم".

وقال العماوي "إن انفتاح الجامعات على الأحزاب لا يؤثر سلبا على العملية التعليمية.

ويرى أن الخشية من الانتساب للأحزاب ما تزال قائمة في الأردن، خصوصا خارج إطار العاصمة عمان، بسبب ما وصفها بـ"تراكمات سابقة خلقتها الحكومات المتعاقبة"، لافتا إلى أن "كثيرين يوافقون على الانتساب إلى الأحزاب بناء على ثقتهم أو علاقتهم الشخصية بقياداتها".

وبهذا الصدد، دعا العماوي إلى تكثيف وتطوير دور الإعلام الرسمي لجهة تشجيع الأردنيين على الانضمام للأحزاب، وكذلك تفعيل دور الحكومة ومسؤوليها على اختلاف مناصبهم للدفع بهذا الاتجاه.

ويعرف "الوطني الإسلامي" عن نفسه، وفق العماوي، بأنه "حزب وطني في المنطلق، إنساني في الرؤية، مستقل في أهدافه وسياساته، يستند إلى ثوابت الأمة العربية والإسلامية ويلتزم بمنظومة القوانين والتشريعات الأردنية والدستور الأردني ويعتز بالهوية الأردنية ويفتخر بها، وهو إنساني برؤيته للمحافظة على مقدرات المجتمع الأردني الاقتصادية والبشرية والسياسية والخدماتية وتطويرها؛ وتعظيمها لتحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على تماسك نسيج المجتمع الأردني وتلاحمه وانسجامه".

وأضاف "في 24 آذار (مارس) 2022، اندمج الحزب الذي تأسس العام 2001 مع حزب المؤتمر الوطني (زمزم) الذي تأسس العام 2016؛ حيث التقط الحزبان رسالة الإصلاح السياسي الملكية مبكرا، وكانا مبادرين بين الأحزاب في عملية الاندماج الحزبي نظرا لتقارب الأفكار والأهداف والبرنامج السياسي وتماشيا مع الإصلاح السياسي في الأردن واستعداداً للمرحلة السياسية المقبلة والتوجهات الوطنية المتعلقة بتعزيز مشاركة الأحزاب في الحياة العامة، خصوصا المشاركة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، منطلقا في ذلك من رؤية عميقة للحالة الوطنية الراهنة بين واقع السياسات وإدارة الدولة وطاقات ومقدرات وإمكانات وتحديات وبين تطلعات الحزب الوطنية في سياق التمكين للمشروع الوطني الأردني".

وبشأن رؤية ورسالة الحزب، قال "إنها تدفع إلى دولة ديمقراطية حديثة، وتجميع الطاقات وتنميتها لتحقيق الإصلاح الشامل على أساس المواطنة والكفاءة وفق منهج تدرجي تشاركي توافقي برامجي قيمي مستند لثوابت الأمة، وذلك بمنطلقات الالتزام بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية، وضمان حرية العقيدة والفكر والثقافة وحرية الرأي والتعبير، واعتبار المواطنة أساسا لنيل الحقوق وأداء الواجبات، وأن الأسرة أساس المجتمع، ومصدر بناء القيم، والحفاظ عليها متماسكة ضرورة وجودية للمجتمع والدولة، بالإضافة إلى أن العشيرة إطار اجتماعي أساسي في تشكيل المجتمع والحفاظ عليه وعلى قيمه العربية الأصيلة".

وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي للحزب الوطني الإسلامي للبرلمان المقبل، أكد العماوي "كان من الأولويات التي ينبغي أن يلتفت إليها الحزب منذ بدء العمل على إنجاز برنامج وطني شامل يتناول جميع المجالات الحيوية والمهمة في تعزيز مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء دولة الإنتاج بدلاً من دولة الريع، أن يكون للحزب رؤية واضحة وناضجة وعملية قابلة للتطبيق في الوقت نفسه، وتحظى بالقبول لدى الأوساط المتخصصة والشعبية، فكان لا بد من تحويل الحزب بكل كوادره إلى ورشة عمل دؤوبة خلال المدة القريبة المقبلة والعمل على إشراك أكبر قدر من أعضاء الحزب في هذا الجهد عبر الاستثمار بكل ما يملك الحزب من إمكانات وطاقات وتخصصات من خلال توزيعهم على الملفات المطروحة، وكل حسب تخصصه وميوله واهتماماته وخبراته".

لذلك، يقول العماوي "لدينا برنامج طموح يعبر عن آمال وطموحات شعبنا في مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، تم إعداده من خلال مشاركة 250 عضوا من الحزب لدراسة 22 ملفا شملت جميع جوانب إدارة الدولة الأردنية، حيث تم الرجوع إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وتقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الاستراتيجية للوزارات، ولقاءات وعصف ذهني مع ذوي الخبرات في مجالات مختلفة من داخل وخارج الحزب، بالإضافة إلى مخرجات لجان الملفات المشكلة من قبل الحزب".

وأضاف "أن من أهم ما جاء في البرنامج بالمجال السياسي؛ العمل على تحقيق الإصلاح الشامل المتدرج في المجالات المختلفة، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة الشعب الأردني بمؤسساته الدستورية، فضلا عن السعي نحو تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، والعمل على تطوير وترشيد الحياة الحزبية والسعي لتجذير الممارسة الحزبية وتقوية ودعم الأحزاب السياسية، وكذلك تعزيز دور الشباب وتمكين المرأة بالانخراط في العمل السياسي وتولي المسؤوليات والمواقع القيادية، وحماية الحقوق وصيانة الحريات العامة، وتعزيز حرية الإعلام، ودعم المؤسسات الإعلامية الوطنية، ودعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في سعيه نحو الاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، والتصدي لكل المشاريع التي تسعى لتصفية القضية".

وقال العماوي "إن برنامج الحزب فيما يخص مجال الأمن والدفاع، يتمحور حول دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماديا ومعنويا لتمكينها من أداء دورها في حماية الوطن والدفاع عن حدوده وإدامة حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الوطن، والاهتمام بمتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحسين ظروفهم المعيشية والمعنوية، ومكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة والتصدي لظاهرة المخدرات، ومواجهة التطرف والإرهاب، وإعادة النظر في دور مراكز الإصلاح، وتفعيل مبدأ الشرطة المجتمعية".

أما في المجال الاقتصادي، فأكد أن البرنامج يقوم على "تعظيم موارد الدولة الاقتصادية بالاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية واستثمارها بالأسلوب الأمثل، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف الهدر والتسيب في المال العام وإعادة النظر في المؤسسات والهيئات المستقلة، وتفعيل وتطوير دور ديوان المحاسبة والدوائر ذات العلاقة بالرقابة على المال العام، بالإضافة لتوفير البيئة الاستثمارية التشريعية والإدارية والبشرية والمادية من بنى تحتية وغيرها، والقضاء على كل العوامل الطاردة للاستثمار أو المعيقة لحركته، والعمل على إعادة النظر في التشريعات الضريبة بما يتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطنين وبما يحقق العدالة، والبحث عن وسائل تمويل للخزينة العامة بعيدا عن جيوب المواطنين".

وفي المجال الاقتصادي أيضا، يتضمن برنامج الحزب "العمل على خلق المزيد من فرص العمل بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتفعيل دور الزكاة للإسهام في الحد من جيوب الفقر، وتنظيم عمل لجانه وتوحيد مرجعيتها، ودعم جهود الجمعيات الخيرية، ودعم السياحة الداخلية والخارجية (العلاجية والدينية والتعليمية والأثرية)، برفع كفاءة البنية التحتية، وحماية المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة".

وللحزب برنامج في المجال التعليمي، يقول العماوي "إنه يقوم على رفع ميزانية التعليم والتعليم العالي وزيادة مخصصات البحث العلمي، وتطوير المناهج الدراسية والانتقال بعملية التعليم إلى التعلم الابتكاري، عبر أحدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير، وتجمع بين العلم والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وثقافة الحوار، وإعادة وتعزيز دور نقابة المعلمين في خدمة مهنة التعليم وتطويرها، وتحسين الوضع المادي للمعلم والمعيشي وتعزيز مكانته الاجتماعية وتحسين بيئة عمله، وإشراك المعلمين في المجالس والهيئات المختلفة، والعمل على تأهيل البنية التحتية للمدارس، وكذلك تطوير التشريعات لحماية العاملين في القطاع التعليمي الخاص، ومساواة رواتبهم برواتب القطاع العام، والمحافظة على ثروتنا البشرية الوطنية من أصحاب العقول والأدمغة، والحيلولة دون هجرتها، وذلك بتحسين أحوالها المعيشية والوظيفية".

وفي مجال الأمن الغذائي والمائي والزراعة، أشار إلى أن البرنامج يؤكد أهمية "توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والارتقاء بقطاع الصناعات الغذائية، ووضع خطط للطوارئ والأزمات لضمان سلاسة واستدامة سلاسل التوريد والتزويد، بالإضافة لضرورة حماية المزارع ودعم الصناعات الزراعية بمراجعة التشريعات الناظمة للزراعة وتخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج، وتدريب المزارعين على التكنولوجيا الزراعية، وتطوير قنوات التسويق الداخلي والخارجي، والتوسع في خدمات مؤسسة الإقراض الزراعي، وضبط عملية الاستيراد لحماية المنتجات الوطنية، وتشجيع وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية".

كما يشجع البرنامج على "استغلال الأحواض المائية المشتركة مع دول الجوار، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي في البادية وإنشاء السدود في المناطق كافة وحفر الآبار الجوفية وتطوير البنية التحتية والدعم اللوجستي، وكذلك السير في المشروع الاستراتيجي (الناقل الوطني) لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة".

وحول المجال الاجتماعي، شدد العماوي على ضرورة "تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الانتماء الوطني واحترام التنوع الديني والعرقي في المجتمع الأردني، والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجميع محاورها، وتنظيم العمل الخيري في الأردن وتوحيد مرجعياته وتحديد أولوياته، والعمل على أتمتة بياناته، وإعادة النظر في بعض التشريعات الخاصة به، والحيلولة دون تعارض أعماله، بالإضافة إلى حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساسه، والمحافظة عليها وتمكينها من القيام بوظائفها الأساسية وتقوية دورها في العملية التربوية وتعزيز الانتماء الوطني، وتقدير دورها في حماية أبنائنا من العنف والتطرف والجريمة".

ولفت، بهذا الخصوص، إلى أهمية "رعاية كبار السن بتشجيع الأعمال التطوعية وتوفير دور الإيواء وإيجاد أماكن ووسائل الترفيه، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين المدنيين، وتشجيع الرياضة ودعم المنتخبات والاتحادات الوطنية وتهيئة الملاعب والصالات الرياضة؛ لاستيعاب اليافعين لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتمكين ذوي الإعاقة رياضياً".

أما في المجال الصحي، فأكد أن برنامج الحزب يركز على "إصدار نظام وظيفي خاص بالعاملين في القطاع الصحي، يعمل على استقطاب الكفاءات الطبية، وتحسين ظروفهم المالية وبيئة عملهم، ويسعى لتطوير الكوادر وتأهيلها وحمايتها والمحافظة عليها، والسعي نحو التأمين الصحي الشامل، ومراجعة التشريعات كافة ذات العلاقة بالتأمين الصحي، وتوحيد الجهات التأمينية".

وأضاف "أن البرنامج يركز أيضا على إعادة تأهيل مستشفيات وزارة الصحة بتزويدها بالكوادر الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة وتخفيف الضغط عن الأطباء، وتطوير أداء المراكز الطبية الشاملة وتفعيل دور طب الأسرة والصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لذوي الإعاقة، وتوفير الرعاية الطبية والصحية المنزلية والبيئة الصديقة لكبار السن وعدم التحيز ضدهم، وحماية الأمن الدوائي وإيقاف الهدر في صرفه، وتوفير اللقاحات والمطاعيم، ودعم صناعاتنا الدوائية".

كما يتبنى الحزب برنامجا في مجال الإسكان والنقل، يقوم وفق العماوي على "توفير مصدر مُستدام (صندوق للتنمية العقارية) لتمويل المشاريع السكنية، بهدف مساعدة ذوي الدخل المتدني على الحصول على قروض سكنية مدعومة بنسبة من سعر الفائدة للمسكن الأول، وتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات البناء الرئيسة للمساحات التي تقل عن 150 مترا، وإعادة تأهيل قطاع النقل وهيكلته، بما يؤمن للمواطن وسيلة نقل معقولة التكاليف تحفظ له كرامته، وتقلل من الاعتماد على وسائل النقل الخاصة التي تخلق الأزمات".









