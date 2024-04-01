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ورقة تبحث في إيجاد حلول تمنح اللاجئين الاستقرار على المدى الطويل

4/1/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– أكدت ورقة بحثية بعنوان“اللاجئون في الأردن: نهج قائم على البيانات من أجل التغيير” والتي نفذها المعهد الدولي للبيئة والتنمية بالتعاون مع مركز المعلومات والبحوث (مؤسسة الملك الحسين)، ضرورة أن تنسق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الأردنية وحكومات البلدان المضيفة الأخرى، لإيجاد حلول تمنح اللاجئين الاستقرار على المدى الطويل.
ودعت إلى ضرورة التصدي للتحديات المتعلقة بالوثائق، وهي تحديات يواجهها اللاجئون في الأردن عند محاولتهم إجراء المعاملات اليومية. كما أكدت ضرورة أن تسخر الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية بالعمل مع الحكومة، قدرات وإمكانات اللاجئين، واشراكهم بتحديد احتياجاتهم عند تصميم الاستجابات الإنسانية.
وجاءت دعوات الورقة البحثية التي حددت أولويات اللاجئين والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني، بالاعتماد على مراجعة أدبيات وإجراء مقابلات مع منظمات يقودها اللاجئون.
وقالت إنّه يجب أن تكون مجتمعات اللاجئين في طليعة الدعوة لاستجابات إنسانية وحكومية مختلفة“بناءً على احتياجاتهم التي يحددونها بأنفسهم”، بحيث ينبغي للمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إشراك اللاجئين بالتخطيط لاستجاباتهم، لضمان دعمهم للاجئين، بحيث تشتد الحاجة للدعم، وحيث يمكن أن يؤدي ذلك للاعتماد على الذات على أساس التطلعات والأمن على المدى الطويل.
وذكرت الورقة أنّ اللاجئين، شبكة معقدة من القيود المتعلقة بوضعهم القانوني ومتطلبات إصدار ما يثبت الهوية الشخصية، باعتبارها عقبة كبيرة أمام عيش حياة أفضل.
ودعوا المنظمات الإنسانية والحكومة لتوفير مزيد من الفرص للاجئين، ليتمكنوا بعدها من استخدام مهاراتهم للمساهمة باقتصاد البلاد.
كما دعوا الوكالات والحكومة للمشاركة بشكل كامل مع مجتمعات اللاجئين في التخطيط للاجئين، وتوفير مسارات نحو أمن الإقامة على المدى الطويل الذي يسمح لهم ببناء حياة جديدة.
وأشارت الورقة، إلى أنّ الأردن له تاريخ طويل في الترحيب باللاجئين واستضافتهم. واليوم، يستضيف الأردن ثاني أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم. ويوجد أكثر من 740 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، 85 % منهم يقيمون في الأردن منذ 10 سنوات أو أكثر.
وأشارت إلى أنّ البرامج الإنسانية كانت قد توسعت منذ أن بدأ وصول اللاجئين السوريين عام 2012. ومع ذلك هناك انفصال بين حالة اللجوء التي طال أمدها، ونهج الإغاثة الطارئة المستمر الذي يركز على المخيمات وتعتمد عليه المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وذكرت الورقة أنّ هناك انتقادا للاستجابة الإنسانية للمنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية حيث أنّها“لا تستجيب بشكل كافٍ لاحتياجات اللاجئين على المدى الطويل”، كما أنّ هناك انتقادا لهذه المساعدات من اللاجئين من أنّ المساعدات خلقت فوارق بينهم، بحيث أنّه يجري التمييز فيها مع لاجئين من دول معينة على حساب لاجئين من دول أخرى، بدلاً من أن توجه بناء على الوضع الاقتصادي أو احتياجات الحماية.
وقالت الورقة، إن ترك اللاجئين ليواجهوا التمويل الإنساني غير الآمن يومًا بعد يوم، ويتفاقم هذا النضال بسبب التحديات المتعلقة بالتوثيق والنظام المميز لتصاريح العمل، بمنحه الوصول التفضيلي لسوق العمل لبعض الجنسيات، في حين يظل مقيدًا للباقي، يمنع اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم وعيش حياة كاملة وكريمة.

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