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النواب يقر الطاقة المتجددة ويوافق على توصيات حول تقارير المحاسبة

4/1/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- أقر مجلس النواب، مشروع قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والذي سيوضع بموجبه نظام خاص يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة، وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت، وتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن ذات أنظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
وأحال المجلس قرار لجنتهم المالية حول تقارير ديوان المحاسبة للفترة بين 2018 و2021 المتعلقة بشبهات الفساد لدائرة مكافحة الفساد، ومخالفات وردت في تقرير اللجنة المالية للنائب العام.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور أعضاء من الفريق الحكومي.
ويرجح أن تكون جلسة أمس الأخيرة في عمر الدورة العادية لمجلس الأمة الـ19، والتي تنتهي دستوريا بعد 10 أيام في 11 الشهر الحالي، إذ بات متوقعا اتخاذ قرار فض الدورة قبل بداية عطلة العيد، فيما يرجح حل المجلس الفترة المقبلة.
في الجلسة شرع النواب بمناقشة تقارير الديوان عن السنوات الآنفة، إذ عقدت ماليته 151 اجتماعا مع عدة وزارات وشركات ومؤسسات، ونتج عن المناقشة: 112 مخرج اعتداء على المال العام أو سوء الإدارة، بينما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهات فساد وتحتاج لمزيد من التحقيق والأدلة 183 مخرجا، تضمنت 45 مخرجًا عام 2018 و90 مخرجا عام 2019 و29 مخرجا عام 2020 و19 مخرجا عام 2021.
وبلغت نسبة التحصيلات المالية بحسب ما ورد ضمن تقرير "مالية النواب" 47 % بعد أن بلغ المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على أطراف التعاقد، أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات 60 مخرجا رقابيا، بواقع 16 مخرجا عام 2018 بقيمة 1.5 مليون دينار و14 مخرجا عام 2019 بقيمة 898 ألف دينار، و12 مخرجا عام 2020 بقيمة 2.4 مليون دينار، و18 مخرجا عام 2021 بقيمة 108.7 مليون دينار.
وبين قرار مالية النواب، إحالة 23 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2018، و33 في عام 2019، و9 في عام 2020، و6 في عام 2021، وصرف مكافآت وحوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، أو تجاوز سقوف البدلات ومخالفات للتشريعات الناظمة، اذ قررت اللجنة بدء إجراء استرداد 197 مخرجا، بواقع 52 مخرجا عام 2018 بقيمة 357.5 ألف دينار، و51 مخرجا عام 2019 بقيمة 1,293 مليون دينار، و39 مخرجا عام 2020 بقيمة 1.023 مليون دينار، و55 مخرجا عام 2021 بقيمة 7,942 مليون دينار.
وتضمنت التوصيات بشأن المخرج الرقابي في تقارير ديوان المحاسبة 112 مخرجا رقابيا، شكلت 13 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الاجرائية، فضمن تقرير 2018، وبلغت 56 مخرجا رقابيا وشكلت 17.8 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وضمن تقرير 2019 ، بلغت 36 مخرجا رقابيا شكلت 13.5 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وضمن تقرير 2020 بلغت 13 مخرجا رقابيا، وشكلت 9.5 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وضمن تقرير 2021 بلغت 7 مخرجات رقابية وشكلت 4.8 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية.
أما المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت تجاوزات شبهات فساد، فأوصت اللجنة بإحالتها إلى النائب العام، وبلغت 3 مخرجات رقابية، أما المخرج الرقابي المتضمن شبهة فساد ويحتاج لمزيد من التحقيق والأدلة، فأحالته الى هيئة النزاهة، إذ قد بلغت المخرجات في تقارير ديوان المحاسبة 183 مخرجا رقابيا شكلت 21.2 % من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، واتخذت فيها إجراءات من هيئة النزاهة.
واضافت اللجنة المالية 24 مخرجا رقابيا بعد مضي فترة الامهال والتصويب في تقريرها، لتصل لـ207 مخارج رقابية شكلت 23.3 % من اجمالي المخرجات الرقابية، فضمن تقرير 2018، بلغت 45 مخرجا رقابيا شكلت 14.3 % من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية.
أما المخرجات الرقابية التي توفر فيها شبهة فساد نتيجة تحقيقات الهيئة، أحالتها الى مدعي عام الهيئة، وبلغت 23 مخرجا رقابيا، فضمن تقرير 2019، بلغت المخرجات الرقابية 90 مخرجا، وشكلت 33.8 % من إجمالي المخرجات الرقابية، بعد استثناء المخرجات الإجرائية والرقابية، التي توفر فيها شبهة فساد وأحيلت إلى مدعي عام الهيئة بلغت 33 مخرجا.
وضمن تقرير 2020 بلغت المخرجات الرقابية 29 مخرجا رقابيا وشكلت
21.3 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، اما المخرجات الرقابية التي تتوفر فيها شبهة فساد نتيجة تحقيقات الهيئة، واحيلت الى مدعي عام الهيئة، فبلغت 9 مخارج رقابية، وضمن تقرير 2021، بلغت المخرجات الرقابية 19 مخرجا رقابيا شكلت 13 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، والمخرجات الرقابية التي توفر فيها شبهة فساد نتيجة تحقيقات الهيئة، واحيلت لمدعي عام الهيئة بلغت 6 مخارج رقابية.
اما المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على اطراف التعاقد، او ذمم مستحقة على مختلف الجهات، فبلغ 60 مخرجا رقابيا، او بند من مخرج رقابي شكلت 7 % من اجمالي المخرجات الرقابية، بعد استثناء المخرجات الإجرائية، ونسبة التحصيلات المالية بلغت 47 % من إجمالي المبالغ الواردة في المخرجات الرقابية.
وضمن تقرير 2018، بلغت المخرجات 16 مخرجا شكلت 6.9 % من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وبلغت قيمة الذمم نحو 1.5 مليون دينار وبلغت نسبة التحصيل 16.9 %، وضمن تقرير 2019، بلغت المخرجات 14 مخرجا شكلت 5.2 % من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وبلغت قيمة الذمم نحو 898 ألف دينار وبلغت نسبة التحصيل 59.5 %، وضمن تقرير 2020، وبلغت المخرجات 12 مخرجا شكلت 8.8 % من إجمالي المخرجات الرقابية، وبلغت قيمة الذمم نحو 2.4 مليون دينار وبلغت نسبة التحصيل 32.2 %، وضمن تقرير 2021، وبلغت المخرجات 18 مخرجا وشكلت 12.3 % من اجمالي المخرجات الرقابية، وبلغت قيمة الذمم نحو 108.7 مليون دينار.
اما المخرج الرقابي المتضمن صرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، او تجاوز سقوف البدلات، مخالفاً للتشريعات الناظمة، فقررت اللجنة المالية بدء اجراءات الاسترداد، وبلغت 197 مخرجا رقابيا في التقارير كافة ونسبتها 22.8 % من اجمالي المخرجات الرقابية، بعد استثناء المخرجات الاجرائية، وفي بيان تفاصيلها فقد تضمن تقرير 2018 بلغت 52 مخرج وشكلت نسبتها 16.5 % من اجمالي المخرجات بعد استثناء المخرجات الاجرائية، وبلغت قيمة قرارات الاسترداد نحو 357.5 الف دينار ونسبة التحصيل 39.7 %.
وضمن تقرير 2019، بلغت المخرجات الرقابية 51 مخرجا شكلت 19 % من اجمالي المخرجات، وبلغت قيمة قرارات الاسترداد 1.293 مليون دينار، وبلغت نسبة التحصيل 17.6 %، وضمن تقرير 2020، بلغت المخرجات الرقابية 39 مخرجا شكلت 28.6 % من اجمالي المخرجات، وبلغت قيمة قرارات الاسترداد 1.023 مليون دينار ونسبة التحصيل 40 %، وضمن تقرير 2021، بلغت المخرجات الرقابية 55 مخرج شكلت 37.7 % من اجمالي المخرجات، وبلغت قيمة قرارات الاسترداد 7.942 مليون دينار ونسبة التحصيل 8 %.

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