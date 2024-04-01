Tuesday, 02 April 2024 07:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقرير أوضاع حقوق ذوي الإعاقة في مراحله النهائية

4/1/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - يعكف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على إعداد تقريره الدوري الرصدي الجديد لأوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسط تأكيدات بمرور التقرير في مراحله النهائية قبل الإقرار، ليكون التقرير الثالث للمجلس حال صدوره.
وقال مدير مديرية الرصد والتنسيق في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لـ"الغد"، عبدالله الجالودي، بأن التقرير يمر في مراحله النهائية حيث يتناول الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني، ويقيس مدى التزام الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس، إضافة إلى رصد الشكاوى والانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معها، وذلك بموجب أحكام القانون.
وبحسب الجالودي، فإن المجلس منذ نفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، التزم بإصدار التقارير الرصدية وفقا لنص المادة 9/أ من القانون، حيث صدر تقرير سنة 2018، ومن ثم تقرير ثان موحّد عن العامين 2019 و2020 بسبب جائحة كورونا، ويصار الآن إلى الانتهاء من التقرير الثالث للأعوام 2021-2022.
ونوه الجالودي في حديثه، إلى أن آلية إصدار تقارير الرصد للمجلس تمنح وفقا للقانون، مجلس الأمناء في المجلس الأعلى لغايات إصدار التقرير دعوة الهيئات ذات العلاقة بمهام المجلس، لمناقشتها والاستفسار منها وعرض الاقتراحات عليها وتنسيق العمل معها، كما له أن يطلب "أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب بلا إبطاء أو تأخير".
ومن هنا، يلفت الجالودي إلى أن عملية الرصد والمتابعة قد تستغرق وقتا، لحين تلقي الردود من الجهات ذات العلاقة، أو التحقق من بعض الشكاوى والانتهاكات التي يتلقاها المجلس لإدراجها في التقرير، وقال إن التقرير الجديد سيشكّل إضافة نوعية أيضا للتقارير السابقة، ولحالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
ويتضمن التقرير وفقا للقانون أيضا، التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعتبر تقرير المجلس الأعلى الرصدي، تقريرا متخصصا بخلاف تقارير الرصد الأخرى مثل تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث اعتمد المجلس في التقرير الثاني مؤشرات التقدم المحرز في جملة من المحاور، مثل محور التعليم والحماية الاجتماعية، والحق في العمل والعيش المستقل، وكذلك الحق في الصحة والمشاركة السياسية، والحق في السياحة والثقافة والترفيه، والحق في ممارسة الشعائر الدينية والعبادة، والحق في التنقل والتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
وشهد تقرير 2019-2020 نقلة نوعية عن تقرير 2018 رغم جائحة كورونا، من حيث المحاور التي تناولها، وكذلك من حيث رصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورصدت التقارير السابقة أبرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة خاصة في مجال التعليم والصحة، ومدى تهيئة المرافق والمباني والخدمات في المؤسسات التعليمية، وكذلك الحماية من العنف الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث تهيئة آليات الشكاوى ومدى شمولية برامج إعادة تأهيل الضحايا من ذوي الإعاقة من خلال الجهات المعنية.
واستند التقريران السابقان، إضافة إلى المادة 9/أ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، إلى المادة الفقرة الخامسة من المادة السادسة من الدستور الأردني (قبل تعديلها الأخير سنة 2022) التي نصت في حينه على أن "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
ومن المتوقع أن ينعكس التعديل الدستوري لسنة 2022 في المادة ذاتها، على مضامين التقرير الجديد، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة السادسة على: "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال". وتوسّع التعديل الدستوري في حقوق ذوي الإعاقة، ليشمل تعزيز مشاركتهم واندماجهم في كل مناحي الحياة المختلفة، وليس فقط في حمايتهم من الاستغلال ورعايتهم.

MENAFN01042024000072011014ID1108046615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث