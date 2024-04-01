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خبراء: حصول 8.3 % من مشتركي الضمان على راتب تقاعدي يتنافى مع الحماية الاجتماعية

4/1/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- في وقت بلغ فيه العدد التراكمي لمشتركي الضمان الاجتماعي نحو 4 ملايين، 8.3 % منهم يحصلون على راتب تقاعدي.
وبين هؤلاء في حديث لـ"الغد"، أن الهدف الرئيس من الاشتراك في الضمان الاجتماعي هو توفير راتب حياة كريمة للمتقاعد في سن الشيخوخة، ولكن وجود التسهيلات للحصول على تعويض الدفعة الواحدة، أصبح له أفضلية عند المشتركين، ما اعتبره خبراء سلبيا وينافي الهدف الأساسي من الحماية الاجتماعية.
من جهته، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن العدد التراكمي لمشتركي الضمان من الفعّالين والمنقطعين، بلغ منذ أن بدأت المؤسسة أعمالها بتطبيق أحكام قانون الضمان مطلع عام 1980 وحتى تاريخه نحو 4 ملايين مشترك، من ضمنهم 1.2 مليون مشترك غير أردني.
وبين أن من المؤشّرات المهمة لعدد المشتركين التراكمي من الأردنيين وغير الأردنيين، تفيد بإن النسبة الأكبر لم تحصل على راتب التقاعد، وأن الحاصلين عليه من العدد التراكمي للمشتركين بلغت 8.3 % فقط حتى تاريخه، وأن البقية إما حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكهم، وإما ما يزالون منقطعين عن الاشتراك.
وبشأن الأردنيين فقط فإن نسبة الحاصلين على راتب التقاعد من إجمالي العدد التراكمي لمشتركي الضمان الأردنيين لا يزيد على 11.5 %، وهي نسبة قليلة جداً ينبغي أن تُدرَس بعناية.
ومن الجدير ذكره بأن عدد المشتركين الفعّالين حالياً وصل لــ 1.543 مليون مشترك مليون و"543" ألف مشترك ويشكّل المشتركون غير الأردنيين ما نسبته 13 % منهم. كما تشكل الإناث 28 % من المشتركين الفعّالين.
رئيس بيت العمّال، حمادة أبو نجمة، قال إن هذا مؤشر غير صحي وسلبي جدا لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويدل على التوجه نحو تعويض الدفعة الواحدة بدلا من انتظار التقاعد وبذلك العامل سيفتقد لكل الحمايات لأنه سيخرج من الضمان بشكل كامل، وبالتالي سيبقى بعد الشيخوخة بدون حمايات سواء براتب تقاعدي او ما يشبه ذلك.
وأكد أبو نجمة أن هذا أمر يتنافى تماما مع هدف وجود الضمان الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية، التي تتمثل بتوفير حماية متقاعدين عند بلوغهم سن الشيخوخة.
وبين أن التوجه نحو تعويض الدفعة الواحدة بدلا من التقاعد هو لسببين الأول أن المشترك نفسه قد يواجه أزمة مالية ويحاول حلها عبر الحصول على مبلغ مقطوع في وقته، قد يكون مغريا ولكن فيما بعد يكتشف أنه قد افتقد إلى كل الحمايات التي من المفروض أن يحصل عليها كتقاعد وهكذا تكون خسارته جسيمة.
أما السبب الثاني، برأي أبو نجمة، فهو الإغراءات التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي وإجراءات المؤسسة العامة التيسيرية التي تقدمها للمشتركين، بحيث يكون المبلغ كبديل من التزام الضمان الاجتماعي بدفع رواتب تقاعدية تمثل عبئا كبيرا على المؤسسة.
وبين أنه لذلك نرى نسبة ضئيلة من العاملين أو المشتركين يتوجهون للحصول على تقاعد، وبالمقابل نرى العدد الأكبر يحصل على تعويض الدفعة الواحدة، وهناك نسبة أخرى تحصل على التعويض أو التقاعد المبكر وكل هذه العوامل هي مكسب للضمان الاجتماعي بمعنى لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتوفير أعباء والتزامات عليها.
وأشار أبو نجمة، إلى أن الفئة الغالبة التي تتوجه نحو تعويض الدفعة الواحدة بدلا من الانتظار للحصول على التقاعد هي فئة الإناث بنحو 70 % تقريبا من المشتركات.
وأكد أبو نجمة أن الموضوع هذا ليس من مصلحة الجميع ويتنافى اصلا مع الهدف من وجود الضمان الاجتماعي، المتمثل بحماية المتقاعدين حتى سن الشيخوخة أو بمعنى أنه عند بلوغ سن الشيخوخة للحصول على تقاعد يضمن لهم حياة كريمة بعد الشيخوخة.

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