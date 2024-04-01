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الخوالدة: برنامج توجيه الموظف الجديد يواكب تطورات التحول الرقمي

4/1/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- قالت مدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة إن البرنامج الإلكتروني "توجيه الموظف الجديد"، جاء لمواكبة التطورات والمستجدات والممارسات العالمية الحديثة في تنفيذ البرامج التدريبية وتوظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات التدريب، وبما يحقق رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتوجهات الرامية إلى تنفيذ برامج التحول الرقمي والوصول إلى حكومة لا ورقية.
وبينت الخوالدة لـ"الغد" أن عدد المستفيدين من البرنامج في العام 2023 بلغ 2008 موظفين وموظفات من القطاع العام من كافة أنحاء المملكة، فيما استفاد عام 2022 نحو 2309 موظفين وموظفات.
وأوضحت أن البرنامج جاء تحقيقا لمتطلبات توجيه الموظفين الجدد في القطاع العام، استنادا إلى أحكام نظام الخدمة المدنية بما يحتويه من مضامين للقيام بدوره في الدائرة التي يتم تعيينه بها، بهدف تحسين مستوى أداء موظفي القطاع العام، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، حيث تم تصميم البرنامج بطريقة ذكية تفاعلية تستخدم فيها وسائط التكنولوجيا المتعددة.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الأساسية حول الإدارة العامة والتشريعات ذات العلاقة، ومسؤوليات الموظف العام، وإكسابهم المهارات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ مهامهم والتعامل مع الرؤساء وزملاء العمل ومتلقي الخدمة.
وتتضمن محاور البرنامج مقدمة تاريخية عن المملكة، والسلطات والتشريعات الحكومية، والإدارة العامة للجهاز الحكومي، وكذلك الخطط والأولويات الوطنية، إضافة إلى توضيحات مهمة عن نظام الخدمة المدنية، ونظام التأمين الصحي واقتطاعاته.
كما يتضمن توضيحات حول قانون الضمان الاجتماعي، ومهارات الحديث والاستماع، وإعداد المراسلات الحكومية، وأسس العلاقات في العمل، ومهارات التعامل مع متلقي الخدمة، ومهارات العمل الجماعي وبناء فريق الحوكمة، فضلا عن بيان وظائف الإدارة الأساسية وأهميتها، وأنماط الإدارة ومجالات تطبيقها، وإدارة الوقت، والولاء والالتزام الوظيفي، إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي.
ومن المحاور أيضا، الثقافة المؤسسية، ومدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة، والثقافة الرقمية.
وأشارت الخوالده أن من فوائد التكنولوجيا تسهيل الوصول إلى جميع الموظفين والتغلب على عوائق المكان.

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