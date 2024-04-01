Tuesday, 02 April 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حكومة غزة: الاحتلال قتل 400 فلسطيني بمجمع الشفاء وحاول إخفاء الجريمة بالرمال

4/1/2024 11:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلامالحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بتدمير وحرق مجمع الشفاء الطبيوقتل واعتقل أكثر من 700 مدني.
وأضاف أن الاحتلال قتلأكثر من 400 بمجمع الشفاء ومحيطه وحاول إخفاء الجريمة بتغطيتهم بالرمال.

MENAFN01042024000072011014ID1108046611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث