حكومة غزة: الاحتلال قتل 400 فلسطيني بمجمع الشفاء وحاول إخفاء الجريمة بالرمال

حكومة غزة: الاحتلال قتل 400 فلسطيني بمجمع الشفاء وحاول إخفاء الجريمة بالرمال
التاريخ
4/1/2024 11:26:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلامالحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بتدمير وحرق مجمع الشفاء الطبيوقتل واعتقل أكثر من 700 مدني.
وأضاف أن الاحتلال قتلأكثر من 400 بمجمع الشفاء ومحيطه وحاول إخفاء الجريمة بتغطيتهم بالرمال.
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