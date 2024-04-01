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بعد استهدف القنصلية الإيرانية.. إسرائيل ترفع درجة التأهب الأمني

4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية رفعت درجةالتأهب الأمني في جميع بعثاتها الدبلوماسية، إثر الهجوم على القنصليةالإيرانية في دمشق."


وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قُتل اثنان من قادة فيلق القدس بالحرسالثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حيالمزة بدمشق.

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