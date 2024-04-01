بعد استهدف القنصلية الإيرانية.. إسرائيل ترفع درجة التأهب الأمني

بعد استهدف القنصلية الإيرانية.. إسرائيل ترفع درجة التأهب الأمني
التاريخ
4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية رفعت درجةالتأهب الأمني في جميع بعثاتها الدبلوماسية، إثر الهجوم على القنصليةالإيرانية في دمشق."
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قُتل اثنان من قادة فيلق القدس بالحرسالثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حيالمزة بدمشق.
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