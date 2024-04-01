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لماذا رفح؟

4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرنوت
ميخائيل ميلشتاين
1/4/2024

مسألة الحملة في رفح تلوح بالتدريج كموضوع آخر في الحرب الحالية التي تعكس فجوة عميقة بين عالم الشعارات والواقع الفعلي. بعض من أصحاب القرار، وعلى رأسهم نتنياهو يصورون الحملة كخطوة وجودية تقرب نهاية الحرب وتتيح خلق واقع جديد في قطاع غزة. وهكذا، ينضم النقاش حول رفح إلى الإعلانات بشكل "النصر المطلق"، "تفكيك كتائب حماس" ووعود بمحو، هزيمة أو إسقاط المنظمة. هذه تطرح منذ نصف سنة، فترة وإن كانت حماس ضُربت بشدة ولكن معظم قياداتها نجوا وهي تواصل إدارة القتال في معظم القطاع وتشكل عنوانا للمفاوضات في مسألة المخطوفين.
إن إصرار أصحاب القرار في إسرائيل على الحملة في رفح "لكل شرط" يترافق وعلامات استفهام مقلقة أخرى. في هذا الإطار يُشرح بأن تفكيك أربع كتائب حماس العاملة في المدينة ضروري لغرض إسقاطها، وأن الحملة المستقبلية ستتيح الحسم في الصراع ضد المنظمة. وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، الذي شارك في مداولات الكابينت قبل نحو أسبوع شعر بالحاجة لأن يبدي منظرا ثاقبا حين قال إنه حتى بعد العملية في رفح سيبقى تحدي حماس – وإنه بدون نظام بديل، ستنشأ فوضى وإسرائيل ستعلق في عزلة دولية حادة. مستشفى الشفاء يجسد في هذا السياق حقيقة أن في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي لكنه أخلاها، لا ينشأ "واقع جديد" بل تتحقق عودة زاحفة لحماس أو الفوضى.
إن الشعارات حول العملية في رفح مطلوب استبدالها بشرح واع يعرض للجمهور في إسرائيل وللأسرة الدولية. العملية في رفح، بـ 1.5 مليون فلسطيني يكتظون في المنطفة حيويا – لكن أهم منها هو السيطرة على منطقة الحدود التي بين سيناء والقطاع ("محور فيلادلفيا")، بوابة غزة على العالم، والتي تهريب السلاح عبرها أتاح لحماس التحول من منظمة حرب عصابات الى جيش يهدد إسرائيل. سيطرة كهذه ضرورية لغرض تغيير الواقع في القطاع، لكن لا يحتمل ان تشبه أنماط العمل في المرحلة الثالثة من الحرب، أي الدخول والخروج دون بقاء دائم في المنطقة.
لعملية في منطقة الحدود شرطان واجبان: الأول – نقل السكان المتواجدين في المنطقة، بما في ذلك السماح بعودة جزء منهم الى الشمال (الامر الذي يرتبط بالطبع بالمفاوضات في موضوع المخطوفين)؛ والثاني – تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة ومع مصر. خطوة غير منسقة، إن لم نقل استفزازية، من شأنها أن تسيء أكثر فأكثر للعلاقات المتوترة على أي حال مع الإدارة الاميركية، بل وان تترجم الى وهن في الاسناد العسكري والسياسي. وكل هذا بينما على جدول الأعمال إمكانية نشوب حرب في الشمال؛ مع القاهرة – خطوة كهذه من شأنها أن تضعضع استقرار العلاقات الإستراتيجية، بخاصة إذا ما تحقق اجتياح جماهير غزة إلى سنياء.
الخطاب في موضوع رفح يشبه ثلاثة مداولات أخرى تجري بشكل شبه منفصل الواحدة عن الأخرى منذ بداية الحرب: مسألة المخطوفين، الوضع الإنساني في القطاع واليوم التالي في المنطقة. القاسم المشترك شبه الوحيد في المواضيع الأربعة هو غياب عمق إستراتيجي. طاولة المداولات مفعمة بالخيالات (إقناع قيادة حماس بإخلاء غزة أو إقامة نظام عشائر)، بدلا من تحليل ثاقب للسيناريوهات الذي يحتمل أن يكون ممكنا العمل عليها في المدى البعيد، بما في ذلك تلك المشحونة سياسيا – مثلا حوار ما مع السلطة.
مسألة رفح لا يمكنها أن تبقى كبحث يجري بين سياسيين وجنرالات، بل كمسألة يجب على الجمهور أن يكون مشاركا فيها ويعرب عن رأيه. في هذا الإطار من الضروري التساؤل هل حقا هذه خطوة تغير الواقع وبالفعل تقرب هزيمة حماس، وما هي في واقع الأمر تلك الهزيمة وكم يمكن تحقيقها دون السيطرة على كل قطاع غزة والبقاء هناك لزمن طويل. إضافة إلى ذلك، من الحيوي أن يطرح الجمهور أسئلة حول تداعيات خطوة عسكرية بدون تنسيق مع الولايات المتحدة ومصر. الحملة العسكرية المركزة كفيلة بأن تكون ناجحة، لكن نتائجها الإستراتيجية وبخاصة في المستوى السياسي – محملة بالكارثة.

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