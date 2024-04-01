نادي الصحافة الأميركي: نعترض على قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع الجزيرة

نادي الصحافة الأميركي: نعترض على قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع الجزيرة
التاريخ
4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الصحافة الوطني الأميركي إنه يعترض على قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع قناة الجزيرة أو اي قرار محتمل بإغلاق مكاتبها.
وأضاف النادي في بيان أن تغطية الجزيرة للأراضي الفلسطينية المحتلة يعتمد عليها ملايين المشاهدين حول العالم.
MENAFN01042024000072011014ID1108046606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.