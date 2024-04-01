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نادي الصحافة الأميركي: نعترض على قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع الجزيرة

4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الصحافة الوطني الأميركي إنه يعترض على قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع قناة الجزيرة أو اي قرار محتمل بإغلاق مكاتبها.


وأضاف النادي في بيان أن تغطية الجزيرة للأراضي الفلسطينية المحتلة يعتمد عليها ملايين المشاهدين حول العالم.

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