الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال اغتال فريقا أجنبيا

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال اغتال فريقا أجنبيا
التاريخ
4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبي بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.
وقالت منظمة وولد سنترال كيتشن إن عمال الإغاثة الذين راحوا ضحية القصف الإسرائيلي كانوا في مهمة لتفقد الميناء في غزة.
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