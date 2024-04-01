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الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال اغتال فريقا أجنبيا

4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبي بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

وقالت منظمة وولد سنترال كيتشن إن عمال الإغاثة الذين راحوا ضحية القصف الإسرائيلي كانوا في مهمة لتفقد الميناء في غزة.

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