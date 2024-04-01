الفصائل الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق طواقم العمل الإنساني الأجانب

الفصائل الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق طواقم العمل الإنساني الأجانب
التاريخ
4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الفصائل الفلسطينية إن الاحتلال النازي يرتكب مجزرة بحق طواقم العمل الإنساني الأجانب في المحافظة الوسطى.
وأضافت الفصائل في بيان لها بأن الغارة الغاشمة استهدفت سيارات مصفحة تحمل إشارات دولية معروفة بالمحافظة الوسطى.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة رسالة ترهيب لكل العالم وللجهود الدولية التي تسعى لتخفيف معاناة شعبنا.
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