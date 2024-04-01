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الفصائل الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق طواقم العمل الإنساني الأجانب

4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الفصائل الفلسطينية إن الاحتلال النازي يرتكب مجزرة بحق طواقم العمل الإنساني الأجانب في المحافظة الوسطى.
 وأضافت الفصائل في بيان لها بأن الغارة الغاشمة استهدفت سيارات مصفحة تحمل إشارات دولية معروفة بالمحافظة الوسطى.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة رسالة ترهيب لكل العالم وللجهود الدولية التي تسعى لتخفيف معاناة شعبنا.

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