ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية إلى 11

ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية إلى 11
التاريخ
4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ حصيلة ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الإثنين مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق ودمّرته بالكامل ارتفعت إلى 11 قتيلاً.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ "عدد القتلى في الهجوم الإسرائيلي على ملحق السفارة الإيرانية ارتفع إلى 11 قتيلاً هم ثمانية إيرانيين وسوريان ولبناني واحد، جميعهم مقاتلون وليس بينهم أيّ مدني".
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