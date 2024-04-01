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ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية إلى 11

4/1/2024 11:26:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ حصيلة ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الإثنين مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق ودمّرته بالكامل ارتفعت إلى 11 قتيلاً.
 وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ "عدد القتلى في الهجوم الإسرائيلي على ملحق السفارة الإيرانية ارتفع إلى 11 قتيلاً هم ثمانية إيرانيين وسوريان ولبناني واحد، جميعهم مقاتلون وليس بينهم أيّ مدني".

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