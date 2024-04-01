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العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

4/1/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جون سوبيل* - (إندبندنت عربية) 2024/3/24

قد تتسبب عودة الرئيس الأميركي السابق إلى السلطة بمشكلات كبيرة لأوكرانيا والشرق الأوسط، ولنا نحن في المملكة المتحدة. ولكن، لماذا لا يبدو قادتنا قلقين من هذا الخطر؟
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يشكل احتمال فوز ترامب بولاية ثانية خطراً على أوكرانيا والشرق الأوسط وأوروبا. ولا أعتقد أنني كنت لأبقى مستيقظاً طوال الليل في انتظار ظهور نتائج انتخابات الرئاسة الروسية، لأنه ينتابني شعور -ولنقل إنه نوع من الحدس- بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيفوز. أنا أعرف هذا، أعرف، وربما أكون مخطئاً. ولكن ها نحن ذا، وسنرى النتيجة.
لكنّ ما يجدرُ السهر من أجله هو مراقبة الرسائل الواردة عن طريق "تليغرام"، والاتصالات الهاتفية التي سيتلقاها الرئيس الروسي من زعماء العالم لتهنئته على الفوز الذي حققه -فلطالما كان من الأسهل تحقيق الفوز عندما يكون المنافسون إما قابعين في السجن أو في القبر.
وأشك في أن دونالد ترامب لن يكون من بين المهنئين عبر الرسائل. لكنه، مرة أخرى، غير محتاج إلى القيام بذلك، أم أنه يجب أن يفعل؟ فلطالما كان إعجابه بالرئيس بوتين ثابتاً. قل إنه نوع من أغرب أنواع العلاقات التي شهدتها فترة ترامب الرئاسية. بطبيعة الحال، قال ترامب أشياء سلبية عن التصرفات الروسية -من بينها مثلاً، عندما وقع حادث محاولة تسميم سيرغي سكريبال من خلال استخدام سلاح كيماوي في منطقة سالزبيري. وفي ذلك الحين، قامت الولايات المتحدة الأميركية بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس بعد تلك الحادثة، بأوامر من الرئيس ترامب. ولكن، أرجو منكم إطلاعي على كلمة انتقاد، ولو واحدة، صدرت عن ترامب بحق الرئيس بوتين.
كنت قد حضرت شخصياً قمة هيلسنكي التي انعقدت بين الزعيمين والتي عقدا بعدها مؤتمرا صحفيا. وكان ذلك هو المؤتمر الصحفي الذي قال فيه بوتين لترامب إن الروس لم يتدخلوا في الانتخابات الأميركية التي أجريت في العام 2016، وقبل ترامب بتلك التطمينات.
ولكن، على الرغم من تلك التطمينات، تجتمع "كافة" أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة على أن الدولة الروسية قامت بالتدخل في الانتخابات بالفعل. لكن ترامب اختار الأمر المخالف: فضل تصديق الزعيم الروسي الذي لديه ترسانة من الأسلحة النووية الموجهة نحو الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف الأطلسي، بدلاً من تصديق كل هؤلاء الأشخاص المحترفين من جماعات الاستخبارات الذين كانوا قد أدوا قسماً بفعل كل شيء ممكن لإبقاء الولايات المتحدة بلداً آمناً.
لكن ذلك حصل في ذلك الحين، والأمور أصبحت مختلفة اليوم. كيف ستكون العلاقات إذن -هذا إذا كنتُ على حق، ونجح بوتين في العودة إلى الكرملين، وكذلك ترامب في العودة في وقت مبكر من العام المقبل إلى البيت الأبيض؟
بعض أشكال هذا النوع من العلاقات معروفة. كان الزعيم المجري فيكتور أوربان، وهو أيضاً الشوكة الدائمة في خاصرة الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، قد قال الأسبوع الماضي إن ترامب سيعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال عدم منح كييف أي قرش. حسناً، الموضوع واضح للغاية. لا بد أن بوتين يفرك يديه بسعادة عند سماع مثل تلك التصريحات.
ونحن نعلم ما موقف هو ترامب من الحلف الأطلسي. كان قد قال، بصوت مرتفع، إن روسيا يمكنها "أن تفعل ما يحلو لها" بأي دولة لم تقم بتسديد ما نسبته 2 في المائة من إجمالي الدخل القومي إلى خزينة التحالف الغربي. وهذا لا يعكس أن لدى ترامب أي اعتبار للأمن المشترك.
ثمة وقت كنتَ تحضر فيه جلسات حوار ضمن مجموعات فكرية بشأن أوضاع العالم، ويكون مطروحاً فيها مختلف الاستراتيجيات الجيوسياسية وأخطارها: مثلاً الملف الصيني، وعملية عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ والدور الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط؛ وملفات روسيا وعملها على استهداف الديمقراطيات الغربية؛ وبالطبع مسألة الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
لكننا اليوم نشعر وكأن كل تلك المخاوف قد تمت إعادة انتاجها جميعاً ودمجها في تخوف واحد وحيد. لقد شهدنا في هذا الأسبوع قيام كل من الصين وروسيا وإيران بمناورات بحرية مشتركة في منطقة خليج عُمان.
وإذا كنا نعرف موقف ترامب المسبق في ما يتعلق بحلف الأطلسي، فماذا عن موقفه من إسرائيل؟ لم يعد ملف السياسة الخارجية الأميركية ومواقفها كما كانت قبل هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وبينما تواصل الولايات المتحدة الأميركية قول إن لدولة إسرائيل حق الدفاع عن نفسها، فإن هناك المزيد من الشروط المرتبطة بذلك الموقف. ويبدو أن أمر المصادقة على بياض على دعم إسرائيل قد انتهى.
والتوتر الذي نشهده حالياً بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ازداد إلى حد كبير. وخلال خطابه عن حال اتحاد الأمة في الأسبوع الماضي، بدا وكأن الرئيس بايدن كان سعيداً بأن يتم التقاط عباراته عبر الميكروفون، وهو ينتقد بنيامين نتنياهو.
وليس هذا كل ما جرى. يوم الخميس الماضي، خرج زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، وأعلن بشكل لا يمكن إنكاره أن نتنياهو أصبح عائقاً يقف في وجه إحلال السلام، وأن إسرائيل أصبحت في حاجة إلى إجراء انتخابات جديدة. وبطبيعة الحال، من الممكن أن يكون كل ذلك مجرد تصرف منفرد من السيناتور المخضرم الذي يمثل ولاية نيويورك. لكن من المعروف عن شومر أيضاً أنه شخصية لديها نفوذ كبير في سياسات واشنطن، وأنه من الصعب تصديق أن يكون قد قام بذلك من دون الحصول على موافقة ضمنية من البيت الأبيض. وقد يكون الرئيس بايدن شخصياً بصدد التحرك في اتجاه انتقاد رئيس الوزراء الإسرئيلي بشكل مباشر أيضاً. وسيكون من شأن ذلك -إذا حدث- أن يشكل لحظة فارقة غير مسبوقة.
ولكن، أين دور ترامب في كل تلك التطورات؟ كان ترامب هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي ربطته علاقة جيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سطوع نجمه كشخصية مهمة على مسرح الأحداث العالمي (وعلينا هنا أن نعود بالزمن إلى فترة رئاسة جورج بوش الأب). وأعتقد أنه من العدل القول بأن جميع الرؤساء الآخرين وجدوا أن التعامل مع نتنياهو كان أمراً مستحيلاً.
إن الديمقراطيين يستنزَفون، ويخسرون دعم جيل الشباب والعرب الأميركيين بسبب الأوضاع في غزة. وهناك أيضاً في واشنطن أولئك الذين يعتقدون بأن تصلب "بيبي" وعدم مرونته بخصوص المطالب الغربية، يعود -في جزء منه- إلى أنه مصمم على مساعدة ترامب. وهذه طريقة يمكن لنتنياهو أن يعود من خلالها ليكون محل رضا عند الرئيس السابق.
يبدو لي هذا وكأنه نابع من قصر نظر -ولديّ رأي مفاده بأن لدى رئيس الوزراء الإسرئيلي ما يكفيه من المشكلات التي تقلقه مع الرأي العام الداخلي، من دون أن يحاول أن يتدخل لمصلحة طرف من دون الآخر في الانتخابات الأميركية المقبلة. لكن مجرد أن يكون صانعو السياسات في واشنطن يفكرون في الأمر، هو مؤشر آخر على الأجواء الساخنة التي تشهدها الولايات المتحدة في عام انتخابي.
إذن، هل الزعماء في الدول الغربية مستعدون لاحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 1600 في جادة بنسلفانيا؟ في الأسابيع القليلة الماضية، كنت قد التقيت ببعض الدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية البريطانية الذين يتمتعون بخبرة طويلة في الشؤون الأميركية والذين بدوا قلقين للغاية.
لا تتعلق المسألة فقط بعودته لشغل منصب الرئاسة (حسناً، هنا لا بد من قول الحقيقة، وهي أنهم قلقون من ذلك)، ولكن أيضاً لأن بريطانيا يبدو أنها تسير في نومها نحو عهد رئاسي ثان لترامب، من دون أن تكون لديها أي فكرة عما قد يعنيه ذلك، مع غياب أي تحضيرات حول كيفية تأثير ذلك على المملكة المتحدة، تصل إلى درجة الإهمال. وقال لي هؤلاء الأشخاص إن ثمة حالة من "لا تقلق، فكل شيء سيكون على ما يرام" تسود في أعلى مراتب السلطة الحكومية في بريطانيا.
أحد هؤلاء وهو يعرف رئيس الوزراء ريشي سوناك جيداً لأنه كان قد عمل إلى جانبه في منصب حكومي، قال لي إن الأمر المهم بخصوص شخصية رئيس الحكومة البريطانية هو أنه إنسان محتشم، وذكي، وصادق ومجتهد في عمله -ولكنه ليس مهتماً ولو بدرجة صغيرة بالسياسة الخارجية. وهذا يعد مشكلة في حد ذاته.
في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، لم يكن هناك أي "شخص قوي" لم يكن ترامب معجبًا به: الرئيس أوربان، الرئيس جين بينغ، الرئيس دوترتيه، والرئيس أردوغان، وبالطبع كيم يونغ أون. أما الذين من أمثال المستشارة السابقة الألمانية ميركل، والرئيس الفرنسي ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية ماي، وأمثالهم في هذا العالم، فلم يكن معجبًا بهم البتة. لكن الأمر الوحيد الذي قد يحدث فرقاً بنسبة 100 في المائة هو أنه لو كتب له الفوز في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فإن حجم الهيجان سيكون ضخماً للغاية.
لكن الفارق أنه سيكون هناك اختلاف كبير مقارنة بالعام 2017. في تلك الفترة كان جيش الأعوان الذين جمعهم ترامب في حينه يتصرفون بشكل ارتجالي، واعتباطي غير فعال، وكأنهم في نوع من حفلة نهاية العام في البيت الأبيض. أما في هذه المرة، فقد تم على ما يبدو القيام بالإعداد بشكل كبير للخطط. والسؤال المقلق للغاية هنا هو: هل قام حلفاء الولايات المتحدة بالإعداد بشكل مماثل لإمكانية عودة ترامب؟

*جون سوبيل هو محرر شؤون أميركا الشمالية السابق في هيئة الإذاعة البريطانية، ويقدم اليوم برنامج بودكاست باسم "ذي نيوز أيجنتس" The News Agents على قناة "غلوبال".

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